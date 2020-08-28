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Новые деньги на выплаты на детей от 3 до 7 лет направили в регионы. Проверяйте карты

16:56 28.08.2020
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Численность детей, на которых назначена ежемесячная денежная выплата, составила 3 млн 16 тысяч человек.

Новые деньги на выплаты на детей от 3 до 7 лет направили в регионы. Проверяйте карты
52 субъектам РФ из резервного фонда выделены дополнительные средства федерального бюджета

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ. Об этом говорится в проекте распоряжения кабмина (есть в распоряжении ТАСС).

"В соответствии с распоряжением правительства от 25 июля на 2020 год бюджетам 52 субъектов РФ из резервного фонда выделены дополнительные средства федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств регионов, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в объеме 18,4 млрд рублей в целях обеспечения данной выплатой не менее 718 тысяч рублей до ноября 2020 года. При этом общая численность детей, на которых осуществлялись выплаты, составляла 2 млн 866 тысяч человек", - говорится в документе.

Как уточняется в проекте распоряжения, по сведениям органов исполнительной власти субъектов РФ, по состоянию на 14 августа 2020 года численность детей, на которых назначена ежемесячная денежная выплата, составила 3 млн 16 тысяч человек.

"В связи с этим, по оценке Минтруда РФ, дополнительная потребность в средствах федерального бюджета на 2020 год составляет 34,3 млрд рублей для обеспечения детей в ноябре - декабре и для обеспечения указанной выплатой дополнительно 151 тысячи детей в течение 12 месяцев этого года. Расчет произведен с учетом численности детей, на которых назначена выплата, размера выплаты, предельного уровня софинансирования расходных обязательств субъектов РФ", - уточняют в правительстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.

Источник: TASS

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