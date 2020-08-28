Жители Бердска обвинили власть города в двойных стандартах
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Жители Бердска обвинили власть города в двойных стандартах

4:41:278/28/2020
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Они решили спросить у прокурора города: почему то, что позволено одним, другим запрещают? Точку над «i» в словесной полемике в соцсетях поставил мэр Бердска Евгений Шестернин.

Причиной бури с стакане воды был рекламный пост, размещённый в соцсетях. Местная телекомпания пригласила горожан отметить «праздник от ТВК» 5 сентября на пляже «Старый Бердск». Участники движения #БердскПРОТИВсвалки в тот же день, что и телевизионщики, просили власти города о проведении митинга, который им не удалось собрать по причине отказа 22 августа.

Оба мероприятия — коллектива «ТВК» со спонсорами и участников #БердскПРОТИВсвалки — были намечены на День города, который в этом году празднуется 5 сентября. Телевизионщикам и бердчанам, откликнувшимся на их рекламу о празднике, по их словам, власти Бердска не препятствуют. Активисты движения #БердскПРОТИВсвалки в их желании собраться и пообсуждать предполагаемое строительство мусорного полигона ТКО в пяти километрах от центра Бердска на главной площади города получили очередной мотивированный отказ

— Почему массовое шоу на «Старом Бердске» с конкурсами и мастер-классами, а также с поеданием шашлыков и сахарной ваты и последующей раздельной уборкой мусора, как указано в анонсе, власти Бердска разрешили? — недоумевают участники протестного движения, получившие очередной «отлуп» от власти вчера же вечером.

Их интересует: как телевизионщикам удалось обойти мотивировку отказа администрации: «в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ограничительные меры в условиях режима повышенной готовности на территории НСО продлены до 24.00 часов 30.09.2020».

— Двойные стандарты?

— Никакие это не двойные стандарты. Просто коронавирус обитает, наверное, исключительно на площади Горького. На пляже «Старый Бердск» его, по мнению чиновников, нет, — ответил не без сарказма кто-то из комментаторов.

Участники движения #БердскПРОТИВсвалки выразили намерение идти к прокурору. С простым человеческим вопросом: почему кому-то можно нарушать «режим повышенной готовности», а кому-то — нет.

Остаётся добавить пару слов к прошедшей вчера словесной баталии в соцсетях. Спорный рекламный пост местной телекомпании в соцсетях удалён. А на страничке холдинга ВКонтакте появилась соответствующая запись:

«Глава Бердска отменил праздник от ТВК и партнеров на 5 сентября.

В связи с запретом массовых мероприятий до 31 августа проведение Дня города, который приходится в этом году на 5 сентября, не планируется. Ведь для этого нужен длительный этап предварительной подготовки.

Медиа Холдинг ТВК решил провести 5 сентября праздник для горожан на пляже «Старый Бердск». Конечно, праздник не получился бы таким же масштабным, как День города. Предполагались развлекательные программы, мастер-классы от партнеров, катание на лошадях, фотозоны, розыгрыш призов от Медиа Холдинга ТВК и спонсоров. А после трехчасовой программы – показ художественного фильма на большом экране на свежем воздухе. Конечно, предусматривалось соблюдение мер профилактики – маски и санитайзеры.

Разрешение на проведение было получено, и многие бердчане планировали прийти на берег. Но, к нашему разочарованию, сегодня утром в Медиа Холдинг поступило устное распоряжение от Главы города Бердска Евгения Шестернина праздник отменить. Мы очень сожалеем, что запланированные мероприятия, подготовка к которым уже была на завершающем этапе, приходится отменять, но ситуация именно такова».

Грустно? Да. Но зато, как говорится, в духе времени и хотя бы без столь заметных, как вчера, «двойных стандартов».

 

Источник: svidetel24.info

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