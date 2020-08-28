Новых 4 829 зараженных COVID-19 нашли за сутки на 28 августа в России

В числе лидеров по приросту новых случаев за пределами Московского региона и Петербурга — Нижегородская область, Ростовская область и Ставропольский край.

В России за сутки выявили более 4,8 тыс. новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили 4 829 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее количество случаев COVID-19 в стране достигло 980,4 тыс.

Выздоровели за сутки 5905 человек, всего выздоровели 798,4 тыс. больных.

По приросту числа случаев заражения лидирует Москва. За сутки там выявили 654 новых больных. Далее идут Санкт-Петербург (187) и Московская область (150).

За пределами столичного региона список субъектов по количеству новых случаев заражения выглядит так:

Нижегородская область (133),

Ростовская область (132),

Ставропольский край (125),

Свердловская область 121),

Воронежская область (113).

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились свыше 24,45 млн человек, из них более 831 тыс. скончались. Россия по количеству заболевших находится на четвертом месте.