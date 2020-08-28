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Два дня в школе, три на дистанционке: Запаниковали родители учеников школы №1 в Бердске

17:45 28.08.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Директор управления образования Бердска рассказала о формате обучения в 2020 году.

Два дня в школе, три на дистанционке: Запаниковали родители учеников школы №1 в Бердске
Учебный год стартует 1 сентября

- Нам сказали, что дети будут ходить в школу только 2 дня, а остальные занятия пройдут в дистанционном формате. Действительно ли это так? - написала тревожное сообщение родительница школы № 1 Бердска в "Курьер. Среда. Бердск".

Сегодня, 28 августа, в телефонной беседе с "Курьер. Среда. Бердск" директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова опровергла эти слухи.

- Я уже говорила - все уроки с новым учебным материалом будут проходить в очном формате. На дистанционной платформе предусматривается лишь закрепление учебного материала, - пояснила Жанна Леонидовна, посоветовав родителям обращаться за информацией к директорам школ.

Также директор управления образования Бердска ответила на запрос "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 28 августа:

С 01 сентября 2020 года общеобразовательные организации работают в штатном режиме. При изучении отдельных предметов возможно использование дистанционных технологий.

Более подробно прочитать об учебном году 2020 вы можете в этом материале.

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От редакции

Лучше дистанционка или очное образование?

Аноним, 28 августа 2020 18:20
"С 01 сентября 2020 года общеобразовательные организации работают в штатном режиме. При изучении отдельных предметов возможно использование дистанционных технологий."

В переводе на русский дистанционка нам обеспечена.

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