3 типа тамады, которые 100% испортят вашу свадьбу

Свадьба – одно из самых ярких событий жизни. Мы подобрали для вас несколько примеров того, каких ведущих не стоит приглашать на свадьбу, если вы не хотите ее испортить.

В форс-мажорных обстоятельствах опытный свадебный ведущий может выступить в роли супергероя

Неудивительно, что все молодожены стараются отметить это торжество так, чтобы праздник надолго запомнился их родственникам и гостям. В среднем, одна пара тратит от 3 до 6 месяцев на подбор фотографа, ведущего, ди-джея и артистов для выступления. Впрочем, даже при тщательном подборе, никто не застрахован от ошибок. Итак. Каких ведущих не стоит звать?

Неопытный ведущий

Как распознать: нет портфолио, «невнятный» сценарий праздника.

Чем грозит: скука, плохие воспоминания.

Наиболее частая ошибка, которую совершают молодые пары – это выбор непрофессионального ведущего. Обычно это происходит из-за того, что до последних дней молодожены не могли определиться с выбором, и всех опытных ведущих с насыщенным портфолио уже забронировали на другие мероприятия. Кроме того, присутствует желание сэкономить – молодые ведущие «без имени» просят гораздо меньше за свои услуги.

С непрофессионалом в роли ведущего праздник пройдет, скорее всего, скучно и серо. Вероятнее всего ведущий будет путать имена молодоженов, мешать работе других артистов и не сможет должном образом провести свадебные обряды. Впрочем, может вам повезет и вам улыбнется удача в виде юной восходящей звезды.

Тамада из прошлого века

Как распознать: давит на авторитет, «молодой человек, я уже 25 лет свадьбы провожу».

Чем грозит: сорванная свадьба, погром и вызов полиции.

Обычно тамада сегодня - это разносторонне-развитый человек, зачастую имеющий актерское образование и постоянно изучающий новые направления. В 90-х ситуация складывалась иначе – тамада на свадьбе редко имел профессиональное образование. Многие выбирали эту профессию из-за умения рассмешить близких родственников. Зачастую, шутки и конкурсы придумывались самим ведущим, и часто отражали его видение мира. Отсюда – совершенно неадекватные, пошлые и не смешные конкурсы, странные шутки, «юмор ниже пояса».

Часто гости и родственники, изрядно выпив, не могут сдерживать эмоции, а если ведущий еще и накаляет обстановку – скорее всего, праздник выйдет из-под контроля. В итоге вместо веселой, запоминающейся свадьбы и отличного настроения гостей вы рискуете получить старую добрую драку и ссоры. Конечно, поговорка «Свадьба без драки – деньги на ветер» возникла не просто так, но вы же не хотите, чтобы одноклассник сломал нос вашему дяде?

Для того, чтобы избежать подобной перспективы – обязательно ознакомитесь со сценарием торжества, проведите с ведущим предсвадебную встречу и оцените его манеру вести праздники.

Выпьем за любовь

Как распознать: на фото в портфолио он всегда с бокалом в руке.

Чем грозит: срыв торжества, недовольные молодожены и гости.

Казалось бы, те времена, когда на ведущего наседали родственники с обязательным требованием выпить за здоровье молодых давно остались в прошлом. Однако, история знает десятки примеров того, как ведущий сорвал свадьбу, перебрав спиртных напитков.

Избежать подобной ситуации довольно просто – ознакомьтесь с отзывами о ведущем, уточните на встрече его отношение к алкоголю, и конечно, заключайте договор, где обязательно обозначьте штрафные санкции за несоблюдение трезвости на вашем празднике. Добавление данного пункта не должно вызвать неловкости или недоумения. Для опытного ведущего это лишь формальность, которую он способен с легкостью соблюсти.

Обращайтесь к профессионалам

Несмотря на нелепые и курьезные случаи, не стоит обесценивать работу профессионального ведущего. Опытный тамада знает, как перевести в шутку затянувшийся тост гостя, рассмешить публику и снизить накал страстей.

В форс-мажорных обстоятельствах опытный свадебный ведущий может выступить в роли супергероя. к примеру, в городе Пасадена, в пригороде Лос-Анджелеса, у невесты начались преждевременные роды прямо во время свадебного торжества. Ведущий мероприятия, в прошлом сотрудник пожарного департамента, не растерялся, оказал женщине первую помощь и принял роды в ожидание приезда скорой помощи. Согласно полученной информации, здоровью матери и ребенка ничего не угрожает.

Это, конечно, случай уникальный, но, если вы хотите веселое и запоминающееся торжество, обращайтесь только к профессионалам. Помните – переиграть свадебное торжество не получиться! Лучше сейчас потратить время и выбрать хорошего ведущего, чем потом оплакивать сорванную свадьбу.

Источник: rsute