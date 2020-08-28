Электрокар от Honda: Без боковых зеркал и с разгоном до 100 км/ч за 8 секунд

Автопроизводитель из Японии Honda готовится представить миру свой первый экологически чистый автомобиль в серийном производстве — к 30 октября, продажи новинки начнутся сразу же после её дебюта.

Литий-ионный аккумулятор имеет ёмкость 35,5 кВт/ч

Модель получила название Honda e, её стоимость начинается от 4 510 000 иен, в переводе на актуальный курс это примерно 3 200 000 рублей.

Основной технической особенностью Honda e, помимо её футуристичного дизайна, стало полное отсутствие боковых зеркал у автомобиля.

Вместо них на привычных местах по бокам спереди от водительского и пассажирских мест находятся две камеры, которые транслируют изображение на два шестидюймовых монитора на приборной панели.

Кстати, в электромобиле всего восемь дисплеев: два из них транслируют изображение с камер, пять отведены для цифровой приборной панели, а также ещё один — для развлекательной системы мультимедиа, чтобы пользоваться было удобно как водителю, так и пассажирам.

Под капотом у Honda e располагается электрический мотор с двумя вариантами на выбор — 136 сил при 100 кВт и 154 силы при 113 кВт, обе версии набирают до ста км/ч за восемь секунд. Литий-ионный аккумулятор имеет ёмкость 35,5 кВт*ч, одного заряда которого приблизительно хватит на 280 км «автономного» хода.

Источник: gismeteo