Выплатил деньгами 6,5 млрд рублей льготникам за полгода бюджет Новосибирской области

Кроме того, на 1,7 млрд предоставили натуральной помощи. А общей сложности - это 45% объема расходных обязательств на 2020 год.

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О реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в регионе сообщил 28 августа "Курьер. Среда. Бердск" Новосибирскстат.

В I полугодии 2020 года из бюджета Новосибирской области на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан было израсходовано 8,2 млрд рублей, что составило 45% объема расходных обязательств, предусмотренных Законом о бюджете Новосибирской области на 2020 год.

Фактические расходы бюджета области на осуществление социальной поддержки производились как в форме денежных выплат – 6,5 млрд рублей (78,5% от общего объема расходов), так и в натуральной форме – 1,7 млрд рублей (21,5%).

Справка

В соответствии с законодательством Российской Федерации к числу обязательств субъекта РФ относятся меры социальной поддержки, предоставляемые ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также другим категориям граждан в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами субъекта РФ.