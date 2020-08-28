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Все школы готовы: 1 млрд на ремонт и 161 млн рублей на антисептики дал бюджет Новосибирской области

19:19 28.08.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Новый учебный год наступит по традиции 1 сентября. О приемке школ отчитались региональному правительству все муниципалитеты. Учиться придется с оглядкой на коронавирус.

Все школы готовы: 1 млрд на ремонт и 161 млн рублей на антисептики дал бюджет Новосибирской области
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Образовательные организации Новосибирской области полностью готовы приступить к началу занятий с 1 сентября 2020 года с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Ключевые вопросы начала школьных занятий обсудили на заседании регионального оперативного штаба 28 августа.

Заседание прошло в режиме видеосвязи под руководством заместителя губернатора, председателя оперативного штаба Сергея Нелюбова. «В этом году подготовка к учебному году ведется со своими особенностями, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Обеспечению безопасности участников образовательного процесса уделяется самое повышенное внимание. Мы в ежедневном режиме мониторим и анализируем ход подготовки, стараясь оперативно решать возникающие проблемы и вопросы. И я могу сказать, что все образовательные организации Новосибирской области готовы к началу нового учебного года», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

С основным докладом о готовности школ выступил заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов. Отмечено, что в летний период в регионе была проделана большая работа по ремонту образовательных организаций. На проведение ремонтных работ было направлено более 1 млрд рублей.

Во всех муниципальных образованиях и городских округах работали приемочные комиссии, были обследованы все школы Новосибирской области.

Повышенное внимание в регионе уделяется обеспечению безопасности в связи с коронавирусной инфекцией. Так, для доукомплектования образовательных организаций защитными средствами и оборудованием было направлено более 161 млн рублей. В настоящий момент в школах имеются необходимые запасы защитных средств.

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