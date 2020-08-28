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Чиновник не выключил камеру и занялся сексом с секретаршей на глазах своих коллег

19:28 28.08.2020 Фото: Скриншот с видео
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Скандальный ролик попал в Сеть, и возмущённые местные жители потребовали увольнения чиновника-сладострастника из-за непристойного поведения. Он извинился, но на работу больше не пришел.

Чиновник не выключил камеру и занялся сексом с секретаршей на глазах своих коллег
Участники собрания увидели явно больше, чем планировали

Коллегам любвеобильного чиновника Джесуса Эстила из провинции Кавите, Филиппины, во время онлайн-конференции пришлось краснеть и прятать смущённые взгляды. Дело в том, что мужчина, не очень хорошо разбирающийся в современных технологиях, после обсуждения рабочих вопросов не смог выключить камеру. Начальник нажал не на ту кнопку и отправился заниматься своими делами — предался утехам с секретаршей, сидевшей в той же комнате.

Не подозревая, что на него смотрят десятки шокированных глаз, Джесус спокойно закончил своё занятие. Однако кто-то из ошарашенных коллег всё же успел прийти в себя и записал развлечения своего босса на видео, пишет Daily Mail.

Скандальный ролик попал в Сеть, и возмущённые местные жители потребовали увольнения чиновника-сладострастника из-за непристойного поведения. В органах местного самоуправления пообещали отстранить мужчину от должности как можно скорее. Джесус Эстил уже извинился за свой проступок. Однако ни он, ни его секретарша, которая также исполняла обязанности бухгалтера, на работе больше не появлялись.

Видео © Facebook / Your Daily Source

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