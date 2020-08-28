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Мертвой нашли в зарослях 10-летнюю девочку. Убийцу ищет СК

20:53 28.08.2020
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По факту исчезновения ребенка в Перми возбуждено уголовное дело. Через сутки поисков ее обнаружили убитой.

Мертвой нашли в зарослях 10 летнюю девочку. Убийцу ищет СК
Найдена мертвой в траве: по факту убийства 10-летней девочки возбудили дело

Сообщение об исчезновении ребёнка поступило в СК РФ по Пермскому краю 27 августа. «На место происшествия незамедлительно выехал исполняющий обязанности руководителя следственного управления Чингис Мушараев, под руководством которого была организована круглосуточная работа следственно-оперативной группы и поисковых мероприятий», - сообщает СК РФ по Пермскому краю.

По данным следствия, 28 августа 2020 года днём девочку нашли в зарослях в зарослях травы: «На участке местности на расстоянии 100-150 метров от дома, где проживала несовершеннолетняя, обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти».

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Следователи и криминалисты ведут оперативно-розыскные мероприятия, «направленные на установление виновного лица и обстоятельств происшествия». Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СК РФ.

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