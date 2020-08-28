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Следователь изнасиловал и убил школьницу, а потом сам расследовал дело

21:29 28.08.2020 Фото: pixabay.com
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После ареста бывший работник прокуратуры признался ещё в нескольких преступлениях, совершенных в Иркутской области. Вскоре задержали и его подельника.

Следователь изнасиловал и убил школьницу, а потом сам расследовал дело
Следователь прокуратуры изнасиловал и убил школьницу, после чего расследовал её дело

В Иркутской области задержали бывшего следователя прокуратуры, который обвиняется в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней. Наутро после преступления он сам выезжал на место происшествия, осматривал труп, а позже вёл уголовное дело, фактически занимаясь поисками себя самого.

Страшное преступление было совершено ещё в марте 2007 года в посёлке Балаганск. По данным Лайфа, Алексей Т. 1962 года рождения вместе с ранее судимым приятелем изнасиловали ученицу девятого класса. После надругательства жертву задушили, а тело спрятали между жилыми домами. На момент убийства девушке было 15 лет.

Уже следующим утром особенности работы Алексея вновь свели его с погибшей, но уже при других обстоятельствах. Убийца расследовал преступление, которое сам же совершил, вплоть до увольнения из правоохранительных органов. Когда за дело взялись другие следователи, улики привели их к бывшему коллеге. Алексея задержали, после чего он сознался в ещё трёх изнасилованиях — в 2017, 2019 и 2020 годах. Все три раза его жертвой была одна и та же несовершеннолетняя девушка. Её он убивать не стал.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области, вместе с Алексеем следователи также задержали и его сообщника, который участвовал в изнасиловании 13 лет назад. Им оказался Евгений Л. 1968 года рождения. Теперь против них возбуждены уголовные дела по статьям "Изнасилование" и "Убийство".

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