Из-за бедности тратить на услуги ЖКХ меньше на 25% стали жители Новосибирска

Средний чек начислений по коммуналку за май – июнь составил в России 1759 руб. Причиной снижения размера оплат стало уменьшение доходов населения в период пандемии

Россияне снизили траты на услуги ЖКХ на 31%

Средние траты россиян на жилищно-коммунальные услуги снизились в июне 2020 г. на 31% по сравнению с январем – февралем, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Qiwi.

«При оплате квитанций за май снижение по сравнению с началом года достигло 24%, а за июнь – 31%», – говорится в сообщении. Средний чек начислений по ЖКУ за май – июнь составил 1759 руб.

Больше всего – на 29% – траты на услуги ЖКХ за указанный период снизились в Ростове-на-Дону, Воронеже – 28%, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске – 25%, а также в городах с населением менее 500 000 человек. Самый высокий средний чек за май – июнь зафиксирован в Екатеринбурге – 3100 руб., Петропавловске-Камчатском – 3044 руб., Краснодаре – 2776 руб., Тюмени – 2400 руб.

Причиной снижения размера оплат за ЖКУ во II квартале стало уменьшение доходов населения в период пандемии, отметил гендиректор «Биллинг онлайн решения» Денис Грибков. Однако, по его словам, наиболее резкий скачок в мае – июне произошел после решения правительства об отмене пени за неуплату по ЖКХ до января 2021 г.

Динамику платежей за коммунальные услуги в российских регионах в 2020 г. проанализировала компания «Биллинг онлайн решения», развивающая в рамках контура группы Qiwi сервисы автоматизации бизнес-процессов для рынка ЖКХ. Аналитика основана на платежных данных биллинговой системы, включающей более миллиона активных пользователей по всей России.