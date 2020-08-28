28.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Из-за бедности тратить на услуги ЖКХ меньше на 25% стали жители Новосибирска

21:39 28.08.2020
0

Средний чек начислений по коммуналку за май – июнь составил в России 1759 руб. Причиной снижения размера оплат стало уменьшение доходов населения в период пандемии

Россияне снизили траты на услуги ЖКХ на 31%

Средние траты россиян на жилищно-коммунальные услуги снизились в июне 2020 г. на 31% по сравнению с январем – февралем, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Qiwi.

«При оплате квитанций за май снижение по сравнению с началом года достигло 24%, а за июнь – 31%», – говорится в сообщении. Средний чек начислений по ЖКУ за май – июнь составил 1759 руб.

Больше всего – на 29% – траты на услуги ЖКХ за указанный период снизились в Ростове-на-Дону, Воронеже – 28%, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске – 25%, а также в городах с населением менее 500 000 человек. Самый высокий средний чек за май – июнь зафиксирован в Екатеринбурге – 3100 руб., Петропавловске-Камчатском – 3044 руб., Краснодаре – 2776 руб., Тюмени – 2400 руб.

Причиной снижения размера оплат за ЖКУ во II квартале стало уменьшение доходов населения в период пандемии, отметил гендиректор «Биллинг онлайн решения» Денис Грибков. Однако, по его словам, наиболее резкий скачок в мае – июне произошел после решения правительства об отмене пени за неуплату по ЖКХ до января 2021 г.

Динамику платежей за коммунальные услуги в российских регионах в 2020 г. проанализировала компания «Биллинг онлайн решения», развивающая в рамках контура группы Qiwi сервисы автоматизации бизнес-процессов для рынка ЖКХ. Аналитика основана на платежных данных биллинговой системы, включающей более миллиона активных пользователей по всей России.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Из-за бедности тратить на услуги ЖКХ меньше на 25% стали жители Новосибирска
21:39 28-08-2020
Из-за бедности тратить на услуги ЖКХ меньше на 25% стали жители Новосибирска
Выплата 10 000: кто и какого числа получит в августе деньги от Путина 47
21:38 28-08-2020
Выплата 10 000: кто и какого числа получит в августе деньги от Путина
Детальный лунный денежный календарь на август 2020: В какие дни возвращать долги, пересчитывать деньги и брать кредит
21:35 28-08-2020
Детальный лунный денежный календарь на август 2020: В какие дни возвращать долги, пересчитывать деньги и брать кредит
Главная молитва на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2020 года 9
21:34 28-08-2020
Главная молитва на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2020 года
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков 34
21:34 28-08-2020
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай 95
21:34 28-08-2020
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай
Красивые поздравления в стихах на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
21:34 28-08-2020
Красивые поздравления в стихах на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит "путинское" пособие? 308
21:34 28-08-2020
10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит
Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет? 1904
21:34 28-08-2020
Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?
Следователь изнасиловал и убил школьницу, а потом сам расследовал дело
21:29 28-08-2020
Следователь изнасиловал и убил школьницу, а потом сам расследовал дело