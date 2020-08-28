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Германия требует прояснить инцидент с отравлением Навального от России

22:16 28.08.2020 Фото: Википедии
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В ФРГ сейчас изучают, откуда могло поступить вещество, которое попало в организм Алексея Навального, и применялось ли оно в других случаях.

Германия требует прояснить инцидент с отравлением Навального от России
Российский оппозиционер находится в коме в берлинской клинике Charité

Россия должна внести больший вклад в прояснение обстоятельств резкого ухудшения здоровья оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

На пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС он призвал Кремль к всеобъемлющему и прозрачному расследованию инцидента, отметив, что над отношениями двух стран и без того «в некоторой степени сгустились тучи».

Дело Навального ещё больше показывает, что нам как ЕС нужна в большей степени основанная на принципах и интересах политика в отношении России, чем прежде. Мы ожидаем результатов исследований и затем решим, как нам быть с этим, — цитирует Мааса ТАСС.

Он отметил, что в Германии сейчас изучают, откуда могло поступить вещество, которое попало в организм Алексея Навального, и применялось ли оно в других случаях.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что берлинская клиника Charité, где лечат Навального, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера. Они также попросили привлечь специалистов из британской лаборатории Портон-Даун, которая занималась делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Медики также якобы обратились за сведениями к болгарским коллегам, занимавшихся лечением предпринимателя Эмилиана Гебрева, отравленного в 2015 году в Софии.

В смой клинике эту информацию комментировать отказались, назвав подобные публикации спекуляциями.

Российский оппозиционер находится в коме в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, туда его доставили 20-го числа с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Навальному стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы, хотя конкретный яд пока определить не смогли.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель потребовала большей прозрачности в истории с отравлением Навального. По её словам, как только ясность появится, Германия сможет инициировать общеевропейскую реакцию на произошедшее.

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