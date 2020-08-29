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Медовый, яблочный и ореховый спас в августе 2020 года: Когда будут и что нельзя делать в эти дни?

17:29 29.08.2020 Фото: pxhere.com
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Август 2020 года является насыщенным для всех православных верующих. Впереди всех ждут три Спаса, которые позволят создать особую атмосферу и приблизиться немного к Господу Богу.

Медовый, яблочный и ореховый спас в августе 2020 года: Когда будут и что нельзя делать в эти дни?
В среду, 19 августа будет отмечаться Яблочный Спас
Сюжет: Православные обряды
Медовый, яблочный и ореховый спас в августе 2020 года: Когда будут и что нельзя делать в эти дни?

Медовый, яблочный и ореховый спас в августе 2020 года: Когда будут и что нельзя делать в эти дни?Ореховый Спас в августе 2020: Какого числа и как с помощью орехов в этот день привлечь достаток в домЕщё 236 новостей

Медовый Спас

Этот Спас является первым и отмечается 14 августа. С этого дня начинается Успенский пост, поэтому бурный праздник не принято устраивать. Кроме того, в данный день не принято есть пищу животного происхождения.

В этот день проводят освещение колодцев, водоемов, ульев и любой другой воды. По давно сложившейся традиции пчеловоды начинают собирать мед с этого дня, а женщины пекут разные угощения. На Медовый Спас принято печь пироги с маком и медом, которыми потом угощают всех членов семьи и друзей.

Церковь в данный день день просит проявлять ко всем милосердие, снисходительно относиться к нуждающимся и бедным, читать молитвы и ходить в храм.

Яблочный Спас

В среду, 19 августа будет отмечаться Яблочный Спас. Этот праздник напоминает о восхождении на гору Иисуса Христа и его учеников, где они увидели пророка Илью и Моисея, а еще услышали голос Божий, который сказал, что перед ними стоит Сын Господа.

В этот день принято идти в храм, чтобы освятить яблоки. С этого дня было принято начинать сбор яблок, а еще носить белую одежду. Поскольку праздник выпадает на Успенский пост, в этот день разрешается есть рыбу и пищу на растительном масле. Пища животного происхождения все еще находится под запретом.

Хозяйки старались приготовить вкусные пироги с яблочной начинкой, которыми потом угощали своих родных и близких людей.

Ореховый Спас

Последний идет Ореховый Спас, который выпадает на 29 августа. Он еще имеет другое название — Хлебный. Раньше к этому времени заканчивался сбор урожая, а хозяйки пекли хлеб. К этому моменту уже созревали орехи.

Кроме того, на Ореховый Спас принято читать молитвы. В этот день произошло важное событие с князем в Эдессее. Он сильно болел и послал гонца за целителем, которым оказался Христос. После того, как Спаситель умылся, на полотенце остался его след. Это полотенце было доставлено правителю. Тот исцелился и сохранил нерукотворный образ, который существовал много веков.

Источник: rsute.ru

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От редакции

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Аноним, 29 июля 2020 15:27
На сегодня цена для жителей Бердска яблок в магазинах сетей Бердска от 150 рублей за килограмм, до 220 рублей тех же самых яблок у конкурентов! Ценники буквально конские, на сегодня дешевле африканские бананы купить в Бердске, чем любые виды яблок! Придётся банановый спас праздновать, на него если ужаться то наскребём по сусекам!
Тата, 14 августа 2020 12:35
У нас, в саратовской области много брошенных садов, яблоки вкуснейших сортов валяются под ногами, гниют. Так-то...
Аноним, 29 июля 2020 18:57
НВР:
Да
Аноним, 14 августа 2020 13:53
НВР:
Нет
Нина, 15 августа 2020 02:57
Хорошие добрые праздники.
Раньше,когда были Кооперативы,яблоки закупали у населения,колхозов и это были самые доступные фрукты. А уж об ароматах и вкусах наших яблок остаётся только вспоминать.Никакие нынешние импортные даже и сравнивать не стоит. Вся торговля России в руках иностранцев и они совершенно не заинтересованы в наших овощах,фруктах. Вот и вынуждены есть "пластилин".
Сергей, 17 августа 2020 10:01
И где в библии упоминаются ореховый ,яблочный и медовые спасы? Это же до христианская традиция

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