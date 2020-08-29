Две мощнейшие магнитные бури августа 2020: даты бурь и советы по улучшению состояния

Месяц сразу же начнется с метеоудара. Пройдет первая серьезная магнитная буря 1 августа 2020. Причем она затянется на три дня.

Магнитная буря 10 августа 2020 будет средней по своей интенсивности

Магнитные бури в августе 2020 будут не слишком сильными, но зато весьма многочисленными. В какие дни в августе 2020 года ожидаются магнитные бури и как их пережить, сообщает Главред.

Магнитные бури в августе 2020 – даты, когда ждать

Месяц сразу же начнется с метеоудара. Пройдет первая серьезная магнитная буря 1 августа 2020. Причем она затянется на три дня: отголоски этой бури гипертоники, метеочувствительные люди и те, у кого есть проблемы с сердцем, будут ощущать вплоть до 3 августа. Чаще всего люди в этот период будут жаловаться на перепады настроения и сильную утомляемость.

Магнитная буря 10 августа 2020 будет средней по своей интенсивности. В это время возможны скачки артериального давления. Поэтому врачи советуют отказаться от активных физических нагрузок, не гулять на солнце в дневное время, чаще проветривать помещения, пить больше воды и есть меньше жирного и сладкого.

Магнитная буря 13 и 14 августа 2020 будет довольно слабой. В это время на головокружения, головные боли и мигрени будут жаловаться лишь метеочувствительные люди.

А вот магнитная буря 21 и 22 августа 2020 будет уже сильной. Так совпало, что это будет еще и период аномальной жары, из-за чего симптомы магнитной бури (мигрень, тахикардия, боль в суставах, скачки настроения и проблемы со сном) только усугубятся. В эти дни жизненно необходимо соблюдать питьевой режим, не отказывать своему организму в здоровом сне и полноценном отдыхе.

Магнитная буря 29 августа 2020 завершит череду метеоударов этого лета. Она принесет с собой упадок сил, головные боли (вплоть до мигреней), обострение психических состояний и хронических болезней, а также проблемы со сном. Вместо активного спорта (особенно кардионагрузок) в это время лучше заняться йогой или медитацией. Дневные прогулки заменить утренними или вечерними променадами.

Как защитить себя от магнитных бурь