29.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

NASA: К сентябрю 2020 на Землю упадет гигантский астероид. США готовится к удару уже 4 месяца

17:15 29.08.2020 Фото: pxhere
20 115

Ожидалось, что падение крупного тела состоится в апреле, в связи с чем был затеян карантин. Сейчас же, по словам НАСА, столкновение намечается на сентябрь. Информация о катастрофе дошла от высокопоставленных лиц, работающих в Пентагоне.

NASA: К сентябрю 2020 на Землю упадет гигантский астероид. США готовится к удару уже 4 месяца
Всё началось с того, что НАСА опубликовало новость о прохождении Земли через облако космического мусора

16 июня на канале Israeli News Live вышло видеосообщение от его владельца, что в сентябре на нашу планету упадет астероид чудовищного размера. Информация о катастрофе дошла от высокопоставленных лиц, работающих в Пентагоне.

Специалисты знают об ударе и готовятся к нему уже четыре месяца. Всё началось с того, что НАСА опубликовало новость о прохождении Земли через облако космического мусора. Как правило, все объекты обычно притягиваются Юпитером или другими массивными телами, но не в этот раз: все планеты сгруппировались в одной области относительно Солнца.

Ожидалось, что падение крупного тела состоится в апреле, в связи с чем был затеян карантин. Сейчас же, по словам НАСА, столкновение намечается на сентябрь. Интересно, что вторая волна коронавируса тоже ожидается в сентябре. По-хорошему прогнозирование вспышек должно базироваться на волнах пандемии и инкубационном периоде.

Один астероид, по всей видимости, упал: он спровоцировал пылевую бурю, которая пронеслась над Атлантическим океаном, то якобы был «песок из Сахары».

Прежде чем продолжать анализировать остальные факты, стоит отметить, что канал Israeli News Live является весьма серьезным источником, который не грешит распространением фейков и нагнетанием обстановки.

Нужно выделить весьма странную статистику по количеству астероидов возле Земли, которые находятся на расстоянии ближе, чем Луна. 23 апреля их было примерно сорок, а в мае они куда-то исчезли – стало только девять. Таких резких изменений не бывает: явно НАСА замалчивает статистику.

Источник: planetanovosti

Мнение читателей
53
39
9
14
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Верите в падение данного астероида?

Аноним, 06 августа 2020 14:18
НВР:
Главное от короны успеть привиться.
Аноним, 06 августа 2020 14:19
Если что-то большое падает, его видно и слышно за сотни километров и с песком не перепутать.
Аноним, 06 августа 2020 14:23
Астероид уже упал.
Из него вылез Ковид19.
Как в фильме Эволюция (2001)
Поросёнок Пётр, 10 августа 2020 02:07
Хороший фильм, весёлый :)
Аноним, 09 августа 2020 21:09
господа вы на какой помойке находите такие новости? все облазил ни одного официального источника не нашел в том числе и зарубежные.
Наталья Юрьевна, 10 августа 2020 23:53
Полностью Вас поддерживаю! Что больше не о чем писать?
Поросёнок Пётр, 10 августа 2020 02:10
Упасть конечно может, что было и не раз, но, скрыть информацию об приближении больших объектов в современном мире не получится, об этом бы уже трубили все астрономические ресурсы.
Аноним, 10 августа 2020 07:07
Главное успеть обнять близких и произнести "главные"слова...Мы песчинки в мире звезд.
Аноним, 10 августа 2020 22:51
смерть лишь мгновенный переход к новой жизни, вот только кем, когда и где, - неизвестно.
Аноним, 11 августа 2020 04:19
НВР:
Нет
НВР, 16 августа 2020 13:00
А пожить то хочется, пусть даже так плохо....
князь пржевальский, 17 августа 2020 17:13
необходима многократная проверка
Аноним, 17 августа 2020 22:57
НВР:
Да
Аноним, 18 августа 2020 06:51
НВР:
Нет
Нет
Аноним, 18 августа 2020 14:55
ну вот и всё ну вот и всё:)
Аноним, 18 августа 2020 23:12
Хватит людям негатив выпаривать,какой астероид?Там ничего нет,там разрывает все что туда попадает,вы летаете не в космосе,ваши фото сфотошоплены и придуманы,дураков нет!
Аноним, 20 августа 2020 02:11
НВР:
Неа
Дарья, 23 августа 2020 22:07
Я не верю в эту чушь, они даже название астероидов не написали! Каждый год одна песнь- конец света! Но все может случиться....
Аноним, 26 августа 2020 15:01
НВР:
Всё может быть
Петр, 28 августа 2020 01:22
Длительное время в школах небыло астрономии и потому нас пугают. Но мы хорошо знаеем достижения астрономической науки, согласно которых астероидной опастности нет, а опасность фрагментов ядер комет имеется. Орбиты астероидов гармонично установились гравитационнам взаимодествием в раннем периоде формирования Земмли и других планет твердотельной группы.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подруги встали стеной за Мадину: выволок за волосы невесту борец Заурбек Сидаков после полученного интим-видео
18:28 29-08-2020
Подруги встали стеной за Мадину: выволок за волосы невесту борец Заурбек Сидаков после полученного интим-видео
Вуз-2020: все правила обучения студентов в новом учебном году из уст министра
18:19 29-08-2020
Вуз-2020: все правила обучения студентов в новом учебном году из уст министра
БердскКакую погоду обещают синоптики на 1 сентября 2020 в Бердске?
18:10 29-08-2020
Какую погоду обещают синоптики на 1 сентября 2020 в Бердске?
Трогательное видео: Отдал свою булочку бездомной кошке пес Пудинг
17:50 29-08-2020
Трогательное видео: Отдал свою булочку бездомной кошке пес Пудинг
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков 34
17:34 29-08-2020
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай 96
17:34 29-08-2020
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай
71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре 14
17:32 29-08-2020
71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре
Медовый, яблочный и ореховый спас в августе 2020 года: Когда будут и что нельзя делать в эти дни? 6
17:29 29-08-2020
Медовый, яблочный и ореховый спас в августе 2020 года: Когда будут и что нельзя делать в эти дни?
Видео спасения голой женщины с 7 этажа по пожарной лестнице появилось в Сети
17:29 29-08-2020
Видео спасения голой женщины с 7 этажа по пожарной лестнице появилось в Сети
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года
17:22 29-08-2020
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года