Все выплаты на детей в августе 2020 года: На школу, детский сад, льготы и пособия

Государство помогает семьям с детьми, но не всем

Меры поддержки семей с детьми в Новосибирской области в 2020 году

21 604,95 руб. - Единовременное пособие при рождении ребенка

Обращение от матери или отца должно последовать не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Документы

1) Заявление о назначении пособия, с указанием реквизитов кредитного учреждения (ИНН, КПП, БИК, наименование организации, номер счета), либо организации почтовой связи, а также сведений о месте жительства, месте пребывания, о месте фактического проживания;

сведения о законном представителе или доверенном лице, в случае подачи заявления через законного представителя или доверенного лица (с указанием документа, подтверждающего его полномочия);

2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);

3) справка о рождении ребенка (детей), выданная органами ЗАГС;

4) трудовая книжка, военный билет или иные документы;

5) для опекунов – выписка из решения об установлении над ребенком опеки (копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении, копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью;

6) справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие не назначалось, в случае обращения за назначением пособия в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания или месту пребывания



7) свидетельство о расторжении брака, - в случае, если брак между родителями расторгнут;документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской Федерации ребенка с одним из родителей, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу, - для лиц, указанных в абзаце четвертом пункта 27 приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 №1012н

Единовременное дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье



На первого ребенка – 6 000 руб.

на второго – 12 000 руб.

на третьего и последующих – 18 000 руб.

Выплата единовременная. Обращение от матери или отца должно последовать не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Документы

1) Заявление;

2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);

3) свидетельства о рождении детей;

4) свидетельство о браке;

5) копии документов, содержащих информацию о совместном проживании ребенка с родителем;

6) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования представляется заявителем по собственной инициативе

7) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем (например мужа, жены)

8 102,40 руб. - Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет



Документы

1) Заявление о назначении пособия, с указанием реквизитов кредитного учреждения (ИНН, КПП, БИК, наименование организации, номер счета), либо организации почтовой связи, а также сведений о месте жительства, месте пребывания, о месте фактического проживания);

сведения о законном представителе или доверенном лице, в случае подачи заявления через законного представителя или доверенного лица (с указанием документа, подтверждающего его полномочия);

2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);

3) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей);

4) свидетельство и копия свидетельства о смерти предыдущего ребенка (в случае его смерти);



5) копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки;6) трудовая книжка;7) справка службы занятости населения о невыплате пособия по безработице;справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной форме обучения;9) справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия.

21604,95 руб. - Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью

165079,37 руб. при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается на каждого такого ребенка

Документы:



- заявление о назначении пособия;

- копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении либо выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства), в том числе по договору о приемной семье;

- копии документов, подтверждающих отсутствие родителей (единственного родителя) или невозможность воспитания ими (им) детей:

а) свидетельство о смерти родителей;

б) решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;

в) документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом внутренних дел или органом опеки и попечительства;

г) заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в установленном порядке;



д) справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором находятся или отбывают наказание родители;е) решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над ребенком (в том числе в связи с болезнью родителей) или об исключении сведений о родителе(лях) из актовой записи о рождении ребенка;ж) справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не установлено;з) акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов;и) свидетельство о рождении, в строках "мать" и "отец" которого стоят прочерки.- справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие не назначалось, в случае обращения за назначением пособия в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания или месту пребывания.

справка, подтверждающая факт установления инвалидности, - для лиц, усыновивших ребенка-инвалида;

документы, подтверждающие родственные отношения детей, - для лиц, усыновивших братьев и (или) сестер.

344,91 руб. - Ежемесячное пособие на ребенка в Новосибирской области

Повышенный размер установлен на ребенка:

1) одинокой матери (одинокого отца) - 517,34 руб.;

2) разведенных родителей - 517,34 руб.;

3) потерявшего одного из родителей в случае смерти или признания его безвестно отсутствующим - 517,34 руб.;

4) родители которого уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно - 517,34 руб.;

5) военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - 517,34 руб.;

6) один из родителей (оба родителя) которого лишен (лишены) родительских прав - 517,34 руб.

Кто получит: Один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательной организации – до окончания обучения, но не более чем до 18 лет).

Документы:

1) заявление;

2) копии документов, удостоверяющих личность обоих родителей (иных законных представителей) либо одного родителя (иного законного представителя) при назначении ежемесячного пособия на ребёнка в повышенном размере;

3) копия (копии) свидетельства о рождении ребенка;

4) документ, подтверждающий место жительства или место пребывания ребенка совместно с родителем (иным законным представителем);

5) справки о доходах членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (в случае если данным документом является справка о получении пенсионного обеспечения нетрудоспособными гражданами из органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, представляется заявителями по собственной инициативе);

6) копия свидетельства о заключении брака, если брак между родителями ребенка заключен;



7) справка об учебе в общеобразовательной организации ребенка (детей) старше шестнадцати лет (в случае если ребенок продолжает учебу в общеобразовательной организации, представляется ежегодно на учебный год);справка органов службы занятости о регистрации в качестве безработного (в случае, если один из родителей либо оба родителя состоят на учете в службе занятости) (представляется заявителями по собственной инициативе);9) справка из администрации сельского, городского поселения или муниципального района Новосибирской области о наличии подсобного хозяйства (в случае, если один из родителей не работает и не зарегистрирован в качестве безработного в службе занятости, но занимается ведением личного подсобного хозяйства).

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), дополнительно представляются:

1) выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства);

2) справка из органов опеки и попечительства о неполучении денежных средств на содержание ребенка.

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка в повышенном размере дополнительно представляются:

1) на детей одиноких матерей в случае наличия в свидетельстве о рождении сведения об отце ребенка - справка из органов записи актов гражданского состояния об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка;



2) на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в случаях, предусмотренных законодательством, когда взыскание алиментов невозможно, в зависимости от оснований назначения пособий - один из следующих документов:а) справка Федеральной службы судебных приставов о наличии обстоятельств, послуживших причинами неисполнения судебного постановления (решения);б) сообщение органов Министерства внутренних дел Российской Федерации о том, что в месячный срок место нахождения разыскиваемого должника не установлено;в) справка из учреждения по месту пребывания о нахождении в нем должника (отбывает наказание, находится под арестом, применена принудительная мера медицинского характера по решению суда, направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы) и об отсутствии у него заработка, достаточного для исполнения решения суда о взыскании алиментов;г) справка из органов Федеральной миграционной службы о выезде гражданина на постоянное жительство за границу, а также сообщение Министерства юстиции Российской Федерации о неисполнении решения суда о взыскании алиментов в случае проживания должника в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации заключен договор о правовой помощи.

6 018,50 руб. - Ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Документы

1. Заявление.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты представляется заявителем одним из следующих способов:

1) через центр социальной поддержке населения по месту жительства или месту пребывания родителя (опекуна, попечителя);

2) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

3) в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», начиная с конца мая 2020 года;

4) посредством почтовой связи способом, позволяющем подтвердить факт и дату отправления.

Денежная выплата на оплату за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях Новосибирской области

Размер - из расчета не более 600 рублей в месяц на одного ребенка, посещающего дошкольное учреждение образования Новосибирской области. При этом размер предоставляемой денежной выплаты не может превышать сумму фактических затрат родителей на оплату содержания ребенка с учетом получения всех форм поддержки

Документы

1) Заявление на получение денежной выплаты по форме, установленной министерством социального развития Новосибирской области;

2) копию документа, удостоверяющего личность каждого из родителей (единственного родителя);

3) копию договора с дошкольной организацией об оказании услуг по присмотру и уходу за ребенком;

4) копию свидетельства о рождении ребенка;

5) документ дошкольной организации, содержащий сведения о посещении ребенком дошкольнойорганизации и о фактическом ежемесячном размере родительской платы, внесенной за предшествующие обращению шесть месяцев. В случае, если ребенок посещал дошкольное учреждение менее шести месяцев, сведения представляются за период фактического посещения;

6) документ учебной организации на каждого родителя (единственного родителя), подтверждающий факт обучения родителя по очной форме обучения. Документ подписывается уполномоченным лицом учебной организации, подпись которого скрепляется печатью этой учебной организации.

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих государственные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования

Размер - в размере 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Новосибирской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на первого ребенка, пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.

Периодичность выплаты

Ежеквартально. Компенсация назначается на период действия договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) ребенка, ее посещающего, но не более чем на один год. Год исчисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление о назначении компенсации. Для продления компенсации на каждый последующий период в центр социальной поддержки населения в месяце, предшествующем началу следующего года, подается заявление о продлении компенсации.

Документы

1) заявление;

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

3) копии(я) свидетельств(а) о рождении детей (ребенка), возраст которых (которого) не превышает 18 лет;

4) копия договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) ребенка, ее посещающего;

5) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка;



6) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (представляется по собственной инициативе)».7) документы о доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения в центр социальной поддержки населения, для исчисления среднедушевого дохода семьи (кроме справок территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о подтверждении получения пенсии нетрудоспособным заявителем (членом его семьи) и справок о получении заявителем (членом его семьи) компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами или ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, справок (сведений) органа службы занятости по месту жительства заявителя (члена его семьи) о назначенных социальных выплатах безработному заявителю (члену его семьи), которые представляются заявителями по собственной инициативе).документы, содержащие сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем по месту жительства (пребывания), выданные не ранее чем за один месяц до дня обращения с заявлением о назначении компенсации.В случае представления копий документов, не заверенных в установленном законом порядке, заявителем представляются и их подлинники.

343,95 руб. - Ежемесячная социальная выплата гражданам, имеющим ребенка-инвалида

Документы

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида;



3) выписку из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий информацию о совместном проживании ребенка-инвалида с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем);4) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (на ребенка-инвалида).Для назначения ежемесячной социальной выплаты на ребенка-инвалида, находящегося под опекой (попечительством), дополнительно с заявлением заявитель вправе представить по собственной инициативе выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства).

343,95 руб. - Ежемесячная выплата гражданам, имеющим ВИЧ-инфицированного ребенка (детей)

Документы

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, наличие гражданства Российской Федерации заявителя;

2) копию свидетельства о рождении ребенка (с 01.01.2018 представляется заявителем по собственной инициативе, за исключением свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, выданного компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык);

3) копии документов, содержащих информацию о совместном проживании ребенка с родителем (опекуном, попечителем) (свидетельство о регистрации по месту жительства (на ребенка, не достигшего 14-летнего возраста), для заявителя и ребенка, достигшего 14-летнего возраста, – свидетельство о регистрации по месту пребывания либо паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства (в отношении заявителя – если он не представлялся в качестве документа, удостоверяющего личность), которые представляются заявителем (представителем) по собственной инициативе, либо решение суда об установлении юридического факта проживания заявителя или ребенка по определенному адресу);



4) копию справки, выданной государственной (муниципальной) медицинской организацией, о наличии у ребенка ВИЧ-инфекции.Для назначения ежемесячной выплаты на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), дополнительно с заявлением заявитель вправе представить по собственной инициативе выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства).

5 000 руб. - материальная помощь многодетной семье при поступлении ребенка в первый класс общеобразовательной организации

Документы

1) заявление;

2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);

3) справка из общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области, подтверждающая факт поступления ребенка в данное учреждение в первый класс;

4) удостоверение многодетной семьи (предоставляется по собственной инициативе)

10 000 руб. - Материальная помощь при поступлении ребенка из многодетной семьи в образовательную организацию высшего образования для обучения по образовательной программе высшего образования

Документы

1) заявление;

2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);

3) справка из образовательной организации высшего образования для обучения по образовательной программе высшего образования о зачислении;

4) удостоверение многодетной семьи (предоставляется заявителем по собственной инициативе).

300 руб. - Ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей многодетной семьи

Документы

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинный экземпляр и копию);

2) удостоверение многодетной семьи (подлинный экземпляр и копию);

3) свидетельство о рождении ребенка (детей), в отношении которого(ых) решается вопрос о предоставлении ежегодной выплаты;

4) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя, и их копии;

5) справку об обучении ребенка (детей), в отношении которого(ых) решается вопрос о предоставлении ежегодной выплаты, в общеобразовательном учреждении, расположенном на территории Новосибирской области;

6) выписку из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства);

7) справки о доходах заявителя и членов его семьи (за 3 месяца до момента обращения), для неработающих граждан трудоспособного возраста - справки из центра занятости населения.

Заявители, являющиеся получателями пособия на ребенка, предоставляют только заявление и справку.



2000 руб. - Ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для посещения школьных занятий для детей - обучающихся в общеобразовательных организациях

Документы

1) документ, удостоверяющий личность;

2) удостоверение многодетной семьи (предоставляется заявителем по собственной инициативе);

3) справку об обучении в общеобразовательном учреждении детей, в отношении которых решается вопрос о предоставлении ежегодной денежной выплаты.

100 000 руб.- Единовременная денежная выплата на ремонт, строительство и приобретение жилья многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей

Документы

1) заявление;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;

3) документ, подтверждающий факт проживания заявителя на территории Новосибирской области не менее трех лет (паспорт с отметкой о регистрации гражданина по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту пребывания, решение суда об установлении юридического факта);

4) документ, удостоверяющий личность и полномочия законного представителя;

5) свидетельства о рождении несовершеннолетних детей;

6) выписки из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства), (наличие пяти и более несовершеннолетних детей, при этом в составе приёмной семьи учитываются дети, над которыми установлена опека (попечительство), осуществляемая(ое) по договору о приёмной семье на срок не менее пяти лет).

Приобретение автомобильного транспорта для многодетных семей, воспитывающих семь и более несовершеннолетних детей

Документы

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия;

2) документ(ы), подтверждающий(ие) факт проживания заявителя на территории Новосибирской области не менее трех лет (паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту пребывания), который(ые) представляется(ются) заявителем (его представителем) по собственной инициативе, либо судебное решение об установлении факта проживания заявителя по определенному адресу);

3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя;

4) свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (с 01.01.2018 представляется заявителем по собственной инициативе, за исключением свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, выданного компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык);

5) выписка(и) из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства) (представляется(ются) заявителем (его представителем) по собственной инициативе);

6) справка, выданная образовательной организацией, об обучении несовершеннолетнего по очной форме - в случае объявления его в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации полностью дееспособным (эмансипированным);

7) справка о наличии (отсутствии) судимости у родителей (опекунов, попечителей) и несовершеннолетних детей, достигших четырнадцатилетнего возраста (родных, усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц);

справка о привлечении (непривлечении) родителей (опекунов, попечителей) к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей, выданная комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства, которая представляется заявителем по собственной инициативе.

108 160 руб. - Областной семейный капитал

Документы

1) Документы, удостоверяющие личность лица, обратившегося за получением сертификата, принадлежность его к гражданству Российской Федерации и факт его проживания на территории Новосибирской области не менее трех лет;

2) документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя;

3) документы, подтверждающие рождение детей;

4) документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого (которых) возникло право на дополнительные меры социальной поддержки;

5) документы, подтверждающие смерть женщины, родившей (усыновившей) детей, объявление ее умершей, признание ее судом недееспособной, ограниченно дееспособной, ограничение ее судом в родительских правах, лишение родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры поддержки, совершение в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, а также отмену усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры поддержки, - для лиц, указанных в части 3 статьи 3 Закона от 30.09.2012 № 125-ОЗ;

6) документы, подтверждающие смерть родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), объявление умершими родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), признание их недееспособными, ограниченно дееспособными, ограничение родителей или единственного родителя в родительских правах, лишение родителей родительских прав, совершение родителями (усыновителями) в отношении ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, отмену усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры поддержки, справка (иной документ), подтверждающая обучение по очной форме обучения в образовательном учреждении любого типа и вида независимо от его организационно-правовой формы (за исключением образовательного учреждения дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения им (ими) возраста 23 лет, - для лиц, указанных в части 4 статьи 3 Закона от 30.09.2012 № 125-ОЗ

11 698 руб. - Ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста

Документы

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) удостоверение многодетной семьи (предоставляется по собственной инициативе);

3) свидетельство о рождении каждого ребёнка;

4) копии документов, содержащих информацию о совместном проживании заявителя с ребенком, не достигшим 14-летнего возраста, с рождением которого будет предоставляться ежемесячная денежная выплата (свидетельство о регистрации по месту жительства), свидетельство о регистрации по месту пребывания либо паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства (если он не представлялся в качестве документа, удостоверяющего личность заявителя), которые представляются заявителем по собственной инициативе, либо решение суда об установлении юридического факта проживания заявителя или ребенка по определенному адресу. Такие документы представляются в случае, если со дня представления документа в территориальный орган для получения удостоверения многодетной семьи прошло более 1 месяца;

5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя (предоставляется по собственной инициативе);

6) документы о доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения в территориальный орган, для исчисления среднедушевого дохода семьи (кроме справок территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о подтверждении получения пенсии нетрудоспособным заявителем (членом его семьи) и справок о получении заявителем (членом его семьи) компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами или ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, справок (сведений) органа службы занятости по месту жительства заявителя (члена его семьи) о назначенных социальных выплатах безработному заявителю (члену его семьи).

5 000 руб. - Единовременная денежная выплата малоимущей семье, в которой одновременно родились двое или более детей

Документы

Предоставляются сведения о составе семьи, доходах и принадлежащем имуществе на праве собственности, а также сведения о получении государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг.

15 000 руб. в месяц на 1 ребенка - Выплата семьям, воспитывающим 3-х и более детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, ежемесячной компенсации расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами в домашних условиях

Документы

1) заявление;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинный экземпляр и копия);

3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя (в случае обращения в представителя заявителя) (подлинные экземпляры и копии);



4) свидетельства о рождении детей (подлинные экземпляры и копии);5) справки медико-социальной экспертизы на детей-инвалидов с приложением индивидуальной программы реабилитации (подлинные экземпляры и копии);

6) трудовой договор между работодателем (один из родителей, опекунов, попечителей, воспитывающий 3 и более детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе) и работником, принятым работодателем для присмотра и ухода за детьми-инвалидами в домашних условиях (далее – работник), не являющимся вторым родителем, опекуном, попечителем (подлинный экземпляр и копию);

7) расписка(и) о передаче денежных средств работнику или квитанция(и) о перечислении денежных средств на счет работника, принятого для оказания присмотра и ухода за детьми-инвалидами в домашних условиях (подлинные экземпляры и копии);

документ, подтверждающий факт проживания заявителя на территории Новосибирской области (паспорт с отметкой о регистрации гражданина по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту пребывания, решение суда об установлении юридического факта) и его копия;

9) согласие на обработку персональных данных работника.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

Размер Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленном в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (на 2020 год 12037 руб.).

Документы

1. Документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей:

а) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей);

б) выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки;

в) свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при рождении ребенка на территории иностранного государства;

4. Документ, подтверждающий расторжение брака.

5. Сведения о доходах членов семьи:

а) справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ, подтверждающий доход каждого члена семьи;



б) сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации в качестве мер социальной поддержки;в) сведения о получении пенсии, компенсационных выплат дополнительного ежемесячного обеспечения пенсионера;г) справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных денежных выплат студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, слушателям подготовительных отделений;

д) справка (сведения) о выплате пособия по безработице (материальной помощи и иных выплат безработным гражданам, о стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости; о выплате безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также о выплате несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах);

е) сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации;

ж) сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

6. Справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную службу.

7. Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя (договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета или другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета).