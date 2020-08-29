Бесплатную экскурсию по заросшему бурьяном Бердскому острогу проведут 29 августа. Но мест уже нет

Практически все бесплатные экскурсии уже заняты. Но возможность записаться на некоторые из них есть. Предполагается, что подобный опыт будет повторяться во все времена года, кроме зимы.

Вторая часть Бердского острога также будет обнесена забором, однако вид на берег реки не закроют

Сегодня, 28 августа, директор музея Бердска Марина Пащенко рассказала "Курьер. Среда. Бердск" о экскурсионном всероссийском флешмобе. Примечательно, что бизнесмен Александр Илющенко позволил провести экскурсию на своем Бердском остроге.

- У нас родилось 9 экскурсий, которые проведут как экскурсоводы бердского историко-художественного музея, так и люди, которые так или иначе принимали участие в проектировании, строительстве или развитии тех объектов, которые будут представлены, - рассказала Марина Пащенко.

Экскурсия по всей России начнется в одно время - 29 августа в 12.00 дня. Как отметила директор музея, группа экскурсии на Бердский острог уже сформирована. При этом желающих было столько, что ее собрали за пару часов. Всего счастливчиков около 20 человек. Такое количество участников объясняется тем, что в регионе не сняты все ограничительные меры из-за коронавируса. Но по оценкам Марины Пащенко, присоединится к экскурсии можно. Однако, будет ли это комфортно для слушателей - большой вопрос.

- Эта экскурсия будет проводится руководителем. Это игровая программа. на которую в основном записались детки. Цель экскурсии - напомнить о развитии острога, и помогать нам будут казаки. Все согласовано с арендатором острога. Площадка подготовлена. Детей предупредили о том, что должна быть удобная обувь, с правила поведения прописаны на всех экскурсионных маршрутах, - заверила директор музея Бердска.

К слову сказать, практически все бесплатные экскурсии уже заняты. Но возможность записаться на некоторые из них есть. Предполагается, что подобный опыт будет повторяться во все времена года, кроме зимы.

Экскурсия на остроге начнется возле ворот, а после ее участники переместятся на специальную и уже подготовленную площадку. Экскурсовод: Водолажская Елена Ефремовна.

Отметим, что парк "Бердский острог" планировали построить к 300-летию Бердска в 2016 году. Но до сих пор официального открытия не было. Бердский острог строит на берегу Бердского залива бизнесмен Александр Илющенко за собственные деньги. Сейчас будущий парк зарос бурьяном.