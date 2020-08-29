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Шок: Реальное число заразившихся COVID-19 в России назвал доктор Мясников

10:25 29.08.2020 Фото: Скриншот с видео
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Он отметил, что публикуемые данные о количестве инфицированных в стране и мире в целом могут отражать лишь малую часть от общей картины. Речь идет о десятках миллионов.

Шок: Реальное число заразившихся COVID 19 в России назвал доктор Мясников
Мясников назвал реальное число заболевших COVID-19 в России
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Шок: Реальное число заразившихся COVID 19 в России назвал доктор Мясников

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Врач и телеведущий Александр Мясников подсчитал реальное число заболевших COVID-19. По его словам, на основании данных Роспотребнадзора о наличии иммунитета к коронавирусу у 20-25 процентов обследованных россиян можно утверждать, что перенесших инфекцию было гораздо больше, чем представлялось ранее.

При этом медик уточнил, что речь идет скорее о высоком титре антител IgG, которые остаются в организме после болезни.

"Это значит, что, экстраполируя данные на население России, у нас перенесли инфекцию около 30 миллионов человек. Ладно, для верности уменьшим цифру до 20 миллионов", — написал специалист в Telegram.

Он отметил, что публикуемые данные о количестве инфицированных в стране и мире в целом могут отражать лишь малую часть от общей картины.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет к коронавирусу имеют от 24 до 26% обследованных россиян, причем он может формироваться и у тех, кто не имел клинических симптомов.

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