Шок: Реальное число заразившихся COVID-19 в России назвал доктор Мясников

Он отметил, что публикуемые данные о количестве инфицированных в стране и мире в целом могут отражать лишь малую часть от общей картины. Речь идет о десятках миллионов.

Мясников назвал реальное число заболевших COVID-19 в России

Врач и телеведущий Александр Мясников подсчитал реальное число заболевших COVID-19. По его словам, на основании данных Роспотребнадзора о наличии иммунитета к коронавирусу у 20-25 процентов обследованных россиян можно утверждать, что перенесших инфекцию было гораздо больше, чем представлялось ранее.

При этом медик уточнил, что речь идет скорее о высоком титре антител IgG, которые остаются в организме после болезни.

"Это значит, что, экстраполируя данные на население России, у нас перенесли инфекцию около 30 миллионов человек. Ладно, для верности уменьшим цифру до 20 миллионов", — написал специалист в Telegram.

Он отметил, что публикуемые данные о количестве инфицированных в стране и мире в целом могут отражать лишь малую часть от общей картины.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет к коронавирусу имеют от 24 до 26% обследованных россиян, причем он может формироваться и у тех, кто не имел клинических симптомов.