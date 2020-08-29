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Выявили одного зараженного COVID-19 за сутки на 29 августа в Бердска. Всего 240 больных

09:16 29.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Излечились от коронавирусной инфекции за все врем пандемии 239 бердчан - практически все подхватившие заразу.

Выявили одного зараженного COVID 19 за сутки на 29 августа в Бердска. Всего 240 больных
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Выявили одного зараженного COVID 19 за сутки на 29 августа в Бердска. Всего 240 больных

Выявили одного зараженного COVID-19 за сутки на 29 августа в Бердска. Всего 240 больныхХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать переболевших жителей БердскаЕщё 1928 новостей

По данным оперативного штаба, на 29 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 76 жителя города, из них детей - 25.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 76 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались 239 пациентов. Но за сутки взято еще тестов на коронавирусную инфекцию у 42 бердчан.

На утро субботы, 29 августа, выявили еще одного пациента с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 240 случаев заболевания.

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