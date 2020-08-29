Массовые беспорядки после сожжения Корана охватили Швецию

Художник и провокатор Дан Парк уже был судим за разжигание религиозной розни. Городские власти пытались не дать провокационной акции состояться, однако ее все равно провели.

В Швеции вспыхнули массовые беспорядки после сожжения Корана

В шведском городе Мальмё вспыхнули массовые беспорядки после того, как члены правоэкстремистской партии «Жесткий курс» (Stram Kurs) сожгли Коран. Об этом сообщает телеканал SVT.

Около 300 возмущенных граждан перекрыли дорожное движение на перекрестке улиц Амиралсгатан и Шелегатан, а также устроили костер, куда бросали покрышки и пиломатериалы. В сторону прибывшей полиции полетели бутылки, камни и фейерверки.

Несколько дней назад уличный художник и, как его называют местные СМИ, провокатор Дан Парк, ранее уже имевший судимость за разжигание межнациональной розни, попросил власти Мальмё разрешить провести манифест вместе с лидером датской партии «Жесткий курс» адвокатом Расмусом Палуданом.

На акции также планировалось сжигание священной книги мусульман. Полиция отказала Парку. Палудана же задержали на границе с Данией и запретили ему въезд в Швецию на два года. Тем не менее члены партии все же осуществили задуманное.

Партия «Жесткий курс» выступает за запрет ислама и депортацию из Дании всех «незападных лиц», которым предоставлено убежище.