29.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

В отставку подал премьер Южной Осетии на фоне протестов

09:52 29.08.2020 Фото: rso-government.org
0

В пятницу на главной площади Цхинвала собрался стихийный митинг. Люди требования расследования смерти в республиканской больнице Инала Джабиева, содержавшегося в ИВС по подозрению в покушении на главу МВД.

В отставку подал премьер Южной Осетии на фоне протестов
Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку на фоне протестов

Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку на фоне протестов в республике, сообщили в администрации президента страны.

В обращении к народу республики, которое предоставили в администрации, глава кабинета министров отметил, что обдумал свое решение и считает его правильным.

«Уважаемые граждане Республики Южная Осетия. Сегодня я был на площади. Я послушал людей, некоторые их скандировали требования об отставке правительства. Я принимаю это решение. Я обдумал, и считаю, что это будет правильно», — говорится в обращении Пухаева к народу.

Глава кабмина выразил благодарность президенту республики Анатолию Бибилову за поддержку и министрам за работу.

Принимая это решение, считаю его правильным, потому что я не хочу подводить нашего президента, Анатолия Ильича. Я выражаю ему огромную благодарность за ту поддержку, которую он оказывал лично мне и в целом правительству.

Ранее сообщалось, что в пятницу на главной площади Цхинвала собрался стихийный митинг, на котором прозвучали требования расследования смерти в республиканской больнице Инала Джабиева, содержавшегося в ИВС по подозрению в покушении на главу МВД. Жители столицы требовали отставки министра внутренних дел, отставки правительства и созыва сессии парламента, передает РИА Новости.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поступил правильно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки "Омск" обнародовал Минобороны
12:54 29-08-2020
Видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
БердскЗаразился коронавирусом еще 51 человек за сутки на 29 августа в Новосибирской области. Всего 11 289 больных
12:42 29-08-2020
Заразился коронавирусом еще 51 человек за сутки на 29 августа в Новосибирской области. Всего 11 289 больных
Посмертно наградил премией "Литера" журналиста Антона Лучанского губернатор Новосибирской области
12:29 29-08-2020
Посмертно наградил премией
Пьяная дочь зарезала мать шестью ударами ножа в Новосибирской области
12:19 29-08-2020
Пьяная дочь зарезала мать шестью ударами ножа в Новосибирской области
Чипировал свиней Илон Маск. Дотянутся ли его руки до человека?
12:05 29-08-2020
Чипировал свиней Илон Маск. Дотянутся ли его руки до человека?
БердскУмерли двое мужчин 79 лет и 91 год с COVID-19 за сутки на 29 августа в Новосибирской области. Всего 354 жертвы
11:51 29-08-2020
Умерли двое мужчин 79 лет и 91 год с COVID-19 за сутки на 29 августа в Новосибирской области. Всего 354 жертвы
За паленые сигареты взятка 100 тыс. рублей полицейскому обернулась полумиллионным штрафом
11:39 29-08-2020
За паленые сигареты взятка 100 тыс. рублей полицейскому обернулась полумиллионным штрафом
Скончался водитель Toyota Caldina при обгоне в ДТП с грузовым Volvo в Новосибирской области
11:21 29-08-2020
Скончался водитель Toyota Caldina при обгоне в ДТП с грузовым Volvo в Новосибирской области
БердскПод подозрением: Коронавирус есть еще у 76 жителей Бердска, в том числе у 25 детей?
11:09 29-08-2020
Под подозрением: Коронавирус есть еще у 76 жителей Бердска, в том числе у 25 детей?
Опознать труп: Тело неизвестного мужчины в штанах Nike нашли на обочине в Новосибирской области
10:58 29-08-2020
Опознать труп: Тело неизвестного мужчины в штанах Nike нашли на обочине в Новосибирской области