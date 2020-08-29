В отставку подал премьер Южной Осетии на фоне протестов

В пятницу на главной площади Цхинвала собрался стихийный митинг. Люди требования расследования смерти в республиканской больнице Инала Джабиева, содержавшегося в ИВС по подозрению в покушении на главу МВД.

Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку на фоне протестов

Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку на фоне протестов в республике, сообщили в администрации президента страны.

В обращении к народу республики, которое предоставили в администрации, глава кабинета министров отметил, что обдумал свое решение и считает его правильным.

«Уважаемые граждане Республики Южная Осетия. Сегодня я был на площади. Я послушал людей, некоторые их скандировали требования об отставке правительства. Я принимаю это решение. Я обдумал, и считаю, что это будет правильно», — говорится в обращении Пухаева к народу.

Глава кабмина выразил благодарность президенту республики Анатолию Бибилову за поддержку и министрам за работу.

Принимая это решение, считаю его правильным, потому что я не хочу подводить нашего президента, Анатолия Ильича. Я выражаю ему огромную благодарность за ту поддержку, которую он оказывал лично мне и в целом правительству.

Ранее сообщалось, что в пятницу на главной площади Цхинвала собрался стихийный митинг, на котором прозвучали требования расследования смерти в республиканской больнице Инала Джабиева, содержавшегося в ИВС по подозрению в покушении на главу МВД. Жители столицы требовали отставки министра внутренних дел, отставки правительства и созыва сессии парламента, передает РИА Новости.