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Подробности страшного пожара: выгорел дом, лопнули 7 окон у соседей. Смотрите видео

10:36 29.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: ГУ МЧС по НСО
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Полыхало так недалеко от бердской прокуратуры, что шифер долетал до ул. Первомайской, которую перекрыли. Предполагают, что дом подожгли бомжи. Жилье пустовало - было выставлено на продажу.

Подробности страшного пожара: выгорел дом, лопнули 7 окон у соседей. Смотрите видео
Огонь уничтожил частный дом на ул. Добролюбова в Бердске

В Бердске выгорел дом по всей площади, уточнили в субботу в управлении МЧС по Новосибирской области.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 28 августа в 19:33 загорелся дом №56 на ул. Добролюбова. Полыхало так, что пламя было видно из военного городка, сообщали очевидцы.

-В результате пожара внутри дома огнем повреждены домашние вещи, мебель, огнем уничтожена кровля дома, кровля гаража, обрушение перекрытий кровли построек. На ул. Добролюбова, 54 от воздействия высокой температуры повреждены 7 пластиковых окон, - рассказали в спасательном ведомстве 29 августа.

Остались целыми только кирпичные стены частного дома. Ликвидировали пожар в 21:30. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава. О пострадавших и погибших не сообщается.

По словам соседей, сгоревший дом был выставлен на продажу. Они предполагают, что поджог устроили бомжи, которые обитали в нежилом строении.

Очевидцы сообщали, что полицейские перекрыли дорогу по ул. Первомайской, чтобы могли работать пожарные машины. На место происшествия выезжала "скорая", но медицинская помощь никому не понадобилась.

Место пожара - недалеко от здания бердской прокуратуры. Шифер с горевшей крыши "стрелял" сильно - долетал до ул. Первомайской, рассказали соседи.

Несколько часов - до темна - пожарные тушили полыхавшее строение и проливали пожарище, перекрыв часть дороги на ул. Первомайской.

Причины пожара и ущерб установят дознаватели отдела надзорной деятельности по Бердску.

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