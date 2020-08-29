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Под подозрением: Коронавирус есть еще у 76 жителей Бердска, в том числе у 25 детей?

11:09 29.08.2020 Фото: pexels.com
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За последние сутки на 29 августа взято еще тестов на коронавирусную инфекцию у 42 бердчан. Они тоже в списке возможных зараженных.

Под подозрением: Коронавирус есть еще у 76 жителей Бердска, в том числе у 25 детей?
Выявили одного зараженного COVID-19 за сутки на 29 августа в Бердске. Всего 240 больных
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Под подозрением: Коронавирус есть еще у 76 жителей Бердска, в том числе у 25 детей?

Заразился коронавирусом еще 51 человек за сутки на 29 августа в Новосибирской области. Всего 11 289 больныхУмерли двое мужчин 79 лет и 91 год с COVID-19 за сутки на 29 августа в Новосибирской области. Всего 354 жертвыЕщё 1932 новостей

По данным оперативного штаба, на 29 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 76 жителя города, из них детей - 25.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 76 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались 239 пациентов. Но за сутки взято еще тестов на коронавирусную инфекцию у 42 бердчан.

На утро субботы, 29 августа, выявили еще одного пациента с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 240 случаев заболевания, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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