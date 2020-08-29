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Пьяная дочь зарезала мать шестью ударами ножа в Новосибирской области

12:19 29.08.2020 Фото: pixabay.com
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Суд за убийство пожилой женщины посадил 50-летнюю подозреваемую на 8 лет в колонию общего режима.

Пьяная дочь зарезала мать шестью ударами ножа в Новосибирской области
Осужденная после ссоры со своей матерью нанесла ей удары ножом в область живота и грудной клетки

Вступил в законную силу приговор суда в отношении 50-летней жительницы Здвинского района, совершившей убийство своей матери. Об этом в пятницу сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Судом установлено, что в марте текущего года осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры со своей матерью, нанесла ей не менее шести ударов ножом в область живота и грудной клетки. В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась.

С учетом правой позиции государственного обвинителя по делу суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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