29.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Посмертно наградил премией "Литера" журналиста Антона Лучанского губернатор Новосибирской области

12:29 29.08.2020 Фото: vk.com
0

Лучанский наибольшую известность и популярность приобрел в статусе ведущего и корреспондента «ГТРК Новосибирск». Он трагически погиб весной 2020 года.

Посмертно наградил премией Литера журналиста Антона Лучанского губернатор Новосибирской области
Антон Лучанский погиб 30 марта, ему было 45 лет

Новосибирских журналистов наградили премиями губернатора Новосибирской области в области средств массовой информации «Литера». В числе награжденных – журналист Антон Лучанский, чья жизнь трагически оборвалась весной 2020 года. О

Всего 20 журналистов региона награждены премией губернатора Новосибирской области в сфере средств массовой информации «Литера».В номинации «Патриот области» победил Антон Лучанский, ведущий программ филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» ГТРК «Новосибирск». Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Премия присуждена посмертно – журналист погиб 30 марта 2020 года в ДТП. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", его сбил автомобиль, когда он выходил из трамвая.

«Литера» учреждена губернатором Новосибирской области в 2013 году в целях поощрения сотрудников редакций средств массовой информации, осуществляющих производство и выпуск продукции СМИ на территории Новосибирской области. В этом году 20 журналистов региона удостоены премии губернатора Новосибирской области в области средств массовой информации «Литера».

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Светлая память

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки "Омск" обнародовал Минобороны
12:54 29-08-2020
Видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
БердскЗаразился коронавирусом еще 51 человек за сутки на 29 августа в Новосибирской области. Всего 11 289 больных
12:42 29-08-2020
Заразился коронавирусом еще 51 человек за сутки на 29 августа в Новосибирской области. Всего 11 289 больных
Посмертно наградил премией "Литера" журналиста Антона Лучанского губернатор Новосибирской области
12:29 29-08-2020
Посмертно наградил премией
Пьяная дочь зарезала мать шестью ударами ножа в Новосибирской области
12:19 29-08-2020
Пьяная дочь зарезала мать шестью ударами ножа в Новосибирской области
Чипировал свиней Илон Маск. Дотянутся ли его руки до человека?
12:05 29-08-2020
Чипировал свиней Илон Маск. Дотянутся ли его руки до человека?
БердскУмерли двое мужчин 79 лет и 91 год с COVID-19 за сутки на 29 августа в Новосибирской области. Всего 354 жертвы
11:51 29-08-2020
Умерли двое мужчин 79 лет и 91 год с COVID-19 за сутки на 29 августа в Новосибирской области. Всего 354 жертвы
За паленые сигареты взятка 100 тыс. рублей полицейскому обернулась полумиллионным штрафом
11:39 29-08-2020
За паленые сигареты взятка 100 тыс. рублей полицейскому обернулась полумиллионным штрафом
Скончался водитель Toyota Caldina при обгоне в ДТП с грузовым Volvo в Новосибирской области
11:21 29-08-2020
Скончался водитель Toyota Caldina при обгоне в ДТП с грузовым Volvo в Новосибирской области
БердскПод подозрением: Коронавирус есть еще у 76 жителей Бердска, в том числе у 25 детей?
11:09 29-08-2020
Под подозрением: Коронавирус есть еще у 76 жителей Бердска, в том числе у 25 детей?
Опознать труп: Тело неизвестного мужчины в штанах Nike нашли на обочине в Новосибирской области
10:58 29-08-2020
Опознать труп: Тело неизвестного мужчины в штанах Nike нашли на обочине в Новосибирской области