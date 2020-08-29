Посмертно наградил премией "Литера" журналиста Антона Лучанского губернатор Новосибирской области

Лучанский наибольшую известность и популярность приобрел в статусе ведущего и корреспондента «ГТРК Новосибирск». Он трагически погиб весной 2020 года.

Антон Лучанский погиб 30 марта, ему было 45 лет

Новосибирских журналистов наградили премиями губернатора Новосибирской области в области средств массовой информации «Литера». В числе награжденных – журналист Антон Лучанский, чья жизнь трагически оборвалась весной 2020 года. О

Всего 20 журналистов региона награждены премией губернатора Новосибирской области в сфере средств массовой информации «Литера».В номинации «Патриот области» победил Антон Лучанский, ведущий программ филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» ГТРК «Новосибирск». Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Премия присуждена посмертно – журналист погиб 30 марта 2020 года в ДТП. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", его сбил автомобиль, когда он выходил из трамвая.

«Литера» учреждена губернатором Новосибирской области в 2013 году в целях поощрения сотрудников редакций средств массовой информации, осуществляющих производство и выпуск продукции СМИ на территории Новосибирской области. В этом году 20 журналистов региона удостоены премии губернатора Новосибирской области в области средств массовой информации «Литера».