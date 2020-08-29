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Заразился коронавирусом еще 51 человек за сутки на 29 августа в Новосибирской области. Всего 11 289 больных

12:42 29.08.2020 Фото: pexels.com
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Вылечились от COVID-19 за последние 24 часа в регионе 43 пациента. Число выздоровевших приближается к 10 000.

Заразился коронавирусом еще 51 человек за сутки на 29 августа в Новосибирской области. Всего 11 289 больных
В Новосибирской области  всего 354 жертвы коронавирусной инфекции
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразился коронавирусом еще 51 человек за сутки на 29 августа в Новосибирской области. Всего 11 289 больных

Заразился коронавирусом еще 51 человек за сутки на 29 августа в Новосибирской области. Всего 11 289 больныхУмерли двое мужчин 79 лет и 91 год с COVID-19 за сутки на 29 августа в Новосибирской области. Всего 354 жертвыЕщё 1932 новостей

В отделениях интенсивной терапии региональных стационаров на утро субботы находятся 50 человек. На ИВЛ – 9 тяжелых пациентов.

Умерли двое мужчин 79 лет и 91 год с COVID 19 за сутки на 29 августа в Новосибирской области. Всего 354 жертвы

По данным оперативного штаба, на утро 29 августа в Новосибирской области выявили 11 289 случаев COVID-19 (+51 за последние сутки), в том числе 679 детей. 9 973 человека выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+43 за сутки).

Скончались два пациента: мужчины в возрасте 79 лет и 91 год. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 354 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В отделениях интенсивной терапии находятся 50 человек. На ИВЛ – 9 пациентов.

Госпитализированы 11 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 868.

В больницы районов области госпитализированы 443 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделали 412 094 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 440 жителей области, 35 953 человека сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 час в Бердске выявили еще одного заразившегося. Теперь в городе зарегистрировано 240 случаев коронавирусной инфекции - по данным на утро 29 августа.

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