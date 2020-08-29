Рот закрой! Запретить караоке до конца 2020 года хотят в Госдуме

В Госдуме предложили запретить распевать караоке в развлекательных заведениях. Об этом сообщает Russia Today. Запрос отправлен в Министерство здравоохранения России.
В своём обращении законодатели напоминают, что в России по-прежнему ежедневно выявляется более 4 тысяч случаев заражения COVID-19.
А многие эксперты, в том числе зарубежные, считают, что заведения, предоставляющие услуги караоке, несут повышенную опасность распространения этого заболевания.
«В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», — написано в тексте обращения.
Ограничительные меры предлагают ввести до конца этого года. При этом заведения, которых коснется запрет, продолжат оказывать услуги по организации общественного питания.