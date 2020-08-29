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Ликвидировать Пенсионный фонд и платить пенсии напрямую из бюджета предложили в Госдуме

14:25 29.08.2020 Фото: pixabay.com
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Эксперты предупредили, что задача пенсионной системы не только выплачивать пенсии, но и рассчитывать их размер с учетом пенсионных прав: перед тем как выплачивать пенсию, нужно определять, сколько платить.

Ликвидировать Пенсионный фонд и платить пенсии напрямую из бюджета предложили в Госдуме
Социолог предупредил о последствиях ликвидации Пенсионного фонда

Ликвидация Пенсионного фонда может лишь еще больше усугубить проблемы, на которые указала Счетная палата, рассказал РИА Новости замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Юрий Горлин.

Ранее Счетная палата нашла ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде, которые чаще всего приводят к нарушению пенсионных прав россиян. Также были выявлены случаи, когда органы ПФР продолжают выплачивать пенсии после смерти граждан из-за несвоевременного поступления сведений. В связи с этим лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал ликвидировать ПФР как лишнего посредника и платить пенсии напрямую из бюджета.

По словам Горлина, предложение ликвидировать ПФР пока никак не обосновано, не содержит ни расчетов, ни анализа последствий.

Он отметил, что задача пенсионной системы не только в том, чтобы выплачивать пенсии, но и в том, чтобы рассчитывать их размер с учетом пенсионных прав: перед тем как выплачивать пенсию, нужно определять, сколько платить.

"Если ликвидировать ПФР, то все равно придется перевести большую часть персонала — тех, кто занимается расчетом назначения пенсии и поддержкой информационной системы ПФР, а также администрированием выплат пенсионного капитала, материнского капитала, единовременных денежных выплат, других социальных пособий, — в другое ведомство, на которое будут возложены соответствующие функции", — сказал Горлин.

Ранее экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказал, что выплачивать пенсии напрямую из бюджета страны можно только в случае, если они будут плоскими, то есть одинаковыми для всех, без учета стажа и дополнительных критериев, а выплаты пенсий напрямую из бюджета нет нигде в мире.

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