Вот она, трижды старость: В каком возрасте наступают переломные моменты старения

Геронтологи назвали средние цифры, и они во многом зависят от образа жизни человека. Играют роль питание, физические тренировки, уровень стресса и способность управлять им, экологическая обстановка.

В 75 лет приходит в негодность внеклеточный матрикс – внеклеточные структуры ткани

Геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалев назвал три переломных момента в старении организма с биологической точки зрения.

По его словам, первый "перелом" приходится на возраст 45 лет, когда в целом завершается реализация репродуктивной функции.

Следующий этап наступает в 60 лет, отметил врач.

"К этому возрасту деление клеток и регенерация тканей настолько замедляются, что затрагивается поддержание жизненно важных функций. В результате у человека формируется в среднем около трех хронических заболеваний", - сказал он в интервью "Комсомольской правде".

В 75 лет приходит в негодность внеклеточный матрикс – внеклеточные структуры ткани. В связи с этим утрачиваются защитные барьеры и число хронических заболеваний в среднем увеличивается до семи, объяснил специалист.

"Это средние цифры, и они во многом зависят от образа жизни человека. Играют роль питание, физические тренировки, уровень стресса и способность управлять им, экологическая обстановка. Также важна ранняя диагностика и своевременность начала лечения хронических заболеваний", - заключил Москалев.