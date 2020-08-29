Ореховый спас 2020: что нельзя делать, молитвы в этот день, приметы и нужно ли гадать девушкам

Считается, что в Хлебный спас, как и в день любого другого большого церковного праздника, нельзя заниматься тяжелой работой.

Спас Нерукотворный. Новгородская школа иконописи, ок. 1100 г.

Ореховый или Хлебный спас в 2020 году в России отмечается 29 августа. Что это за праздник, каковы его история и традиции, приметы, обряды и обычаи, а также поздравления с ним – в материале РИА Новости.

Третий спас – Ореховый или Хлебный

В августе у православных наступает череда особых праздников, когда освящают плоды нового урожая. И все они посвящены Господу Иисусу Христу – Спасителю. Отсюда их название – спасы.



Первый из них отмечается 14 августа. В церковном календаре он назван Происхождением честных древ Животворящего Креста. А в народе его именуют Медовым спасом. В середине августа собирают и освящают новый урожай меда.Второй – 19 августа – по церковному календарю Преображение Господне. В этот день принято освящать яблоки и другие фрукты. Отсюда и альтернативное название: Яблочный спас.А третий празднуют 29 августа. Официально эта дата называется Перенесением из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. После службы в этот день верующие освящают зерно нового урожая и орехи.Где-то, как, например, в Черноземье, где лесов мало, в храмы в этот день издавна несли пшеницу и рожь. А в северных регионах, где не такой богатый урожай хлеба, люди освящали орехи, коими богаты местные леса. Отсюда и двойственное название праздника. Но, как отмечают священнослужители, оба именования – Хлебный и Ореховый – равнозначны.

Кроме того, в некоторых регионах праздник именуется Холщовым спасом – потому что с этого дня начинают продавать тканные холсты. А где-то его называют спасом Осенним, потому что с этого дня начинаются холода.

История праздника

История праздника восходит к Iвеку нашей эры. Согласно преданию, царя ближневосточного города Эдесса по имени Авгарь одолела проказа. Попытки лекарей вылечить его были безуспешны. И однажды он услышал о могущественном проповеднике в Палестине, который исцелял всех нуждающихся.

Речь шла об Иисусе Христе. Царь прислал к нему слуг, которые попросили Господа пойти в Эдессу. Но Спаситель велел подать ему воду и полотенце (убрус). Умывшись, он обтер им свое лицо. И на полотне чудесным образом отпечатался Его Лик.



Этот плат слуги повезли обратно в Эдессу. Авгарь, приложившись к нему, тотчас исцелился. Впоследствии он вместе со своими слугами принял крещение от одного из учеников Христа.

А сам убрус стали особо почитать. По преданию, именно с него верующие начали писать первые иконы. Долгое время святыня хранилась в Эдессе, пока в 944 году ее торжественно не перенесли в Константинополь. Собственно, это событие верующие и вспоминают 29 августа.

К сожалению, в 1204 году во время разграбления византийской столицы крестоносцами реликвия была безвозвратно утрачена. Ее поиски ведутся до сих пор.

Когда отмечается

Изначально этот праздник был из разряда местных – его отмечали только жители Константинополя. Однако в связи широким почитанием Спаса Нерукотворного христианами он довольно быстро стал общецерковным.

Верующие отмечают его в этом году 29 августа, как и всегда (это не переходящий праздник церковного календаря). В этот день Церковь также продолжает отмечать один из 12 главных праздников года, который приходится на 28 августа, – Успения Пресвятой Богородицы. Кроме того, в этот день верующие молятся Феодоровской иконе Богоматери и вспоминают мученика Диомида.

Из года в год дата Орехового или Хлебного спаса остается неизменной.

Как празднуют Ореховый спас



Накануне праздника, вечером 28 августа, в храмах совершается всенощное бдение. На нем поется великое славословие – особые гимны, посвященные Господу Спасителю. Обычно их поют только по большим праздникам.В сам день Третьего спаса после Божественной литургии духовенство совершает молебен с освящением воды. А после освящает принесенный верующими урожай.В народе в этот день продолжаются гуляния, которые начались накануне – с завершением Успенского поста, в честь Успения Богородицы. Однако гуляют в основном в городах, а в деревнях в этот же начинались работы: крестьяне сеяли озимые.Считается, что в Хлебный спас, как и в день любого другого большого церковного праздника, нельзя заниматься тяжелой работой. Однако это правило, как отмечают священники, не относится к повседневным бытовым заботам. Также не возбраняется трудиться в этот день, если работу нельзя отложить.Главное – постараться посвятить хотя бы часть праздничного дня посещению храма или усердной молитве дома.На праздник Третьего спаса верующие могут прийти в храм на службу, а после освятить зерно или орехи. Также можно в храме или дома прочитать акафист Нерукотворному Образу Спасителя.

А что касается праздничных и домашних трапез, то после наступившего накануне большого праздника Успения Богородицы, предварявшегося многодневным говением, уже можно есть непостную пищу.



С Ореховым спасом связано немало народных традиций. В этот день было принято печь хлеб из освященного зерна. Потом им угощали соседей и всех нуждающихся.Кроме того, в старину на праздник освящали новые колодцы. А в деревнях обходили троекратно родники, совершая ритуал “закрытия теплого времени года” – чтобы водоем вдруг не замерз зимой. А девушки в селах устраивали гадания на суженого.Считалось, что если журавль улетит на юг к Третьему спасу, то значит праздник Покрова (14 октября) будет морозным. Если же к празднику выдался богатый урожай орехов, то на следующий год их почти не будет. Зато богато уродится хлеб.Хлебный спас не так популярен в русской литературе, как Яблочный. Однако ему тоже посвящено немало рассказов. Особое внимание этому празднику уделял известный писатель Иван Шмелев.А вот в живописи куда больше полотен, связанных с этой датой. Прежде всего, художники уделяли внимание народным мотивам, так как в XIX – начале XX веков они пользовались большим спросом у коллекционеров.Популярны они и сейчас. В полотнах современных российских художников обыгрываются главные символы праздника – орехи и пшеничные зерна.

Поздравления

Каких-то устоявшихся речевых формул для обращения друг к другу в день этого праздника нет. Верующие обычно говорят: ” С Ореховым спасом!”, “С Хлебным спасом!” Или чаще просто: “С праздником!”.

Однако в Сети можно встретить немало стихов, посвященных событию. Их как воцерковленные верующие, так и просто интересующиеся народными традициями люди в наши дни активно пересылают друг другу в соцсетях и мессенджерах:

Прекрасный праздник, славный пир

Нам щедро дарит Божий мир,

На Спас наш хлеб — всего вкусней,

Душа и чище и добрей!

Пусть солнце лучик дарит Вам —



Молитва Иисусу Христу

Благословение хлебам.Ты, Третий Спас, нам помогиИспечь на славу пироги!

Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже, волею бо благоволил еси плотию взыти на Крест, да избавиши яже создал еси от работы вражия. Тем благодарственно вопием Ти: радости исполнил еси вся, Спасе наш, пришедый спасти мир.

О Преблагий Господи Иисусе Христе, Боже наш!

Ты древле человеческаго естества Твоего лице пресвятою водою омыв и убрусом отер,

чудесне оное на том же убрусе изобразити и Едесскому князю Авгарю

во исцеление недуга его послати благоволил еси.

лица Твоего, Господи, ищем и с Давидом во смирении душ наших зовем:

не отврати лица Твоего от нас, и уклонися гневом от рабов Твоих,

Помощник нам буди, не отрини нас и не остави нас.

Вообрази Сам Себе в душах наших, да во святыне и правде жительствуеши,

будем сынове Твои и наследницы Царствия Твоего,

и тако Тебе, Премилостиваго Бога, нашего,

купно со Безначальным Отцем Твоим и Пресвятым Духом, славити не престанем во веки веков.