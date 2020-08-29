С какого дня в сентябре 2020 платят путинские деньги на детей от 0 до 3 лет, сообщил Минтруд

Если выплата была назначена и подошел срок продления, то с 1 апреля по 1 октября 2020 года выплаты на первого и второго ребенка продлеваются автоматически, без обращения в органы соцзащиты.

Пособия в размере регионального прожиточного минимума на ребенка начисляются семьям с доходом ниже 2 прожиточных минимумов на человека

Выплаты на детей до 3 лет получают почти 1,5 млн семей. Пособия в размере регионального прожиточного минимума на ребенка начисляются семьям с доходом ниже 2 прожиточных минимумов на человека в рамках нацпроекта "Демография", пишет Минтруд.

На текущий день выплаты на первого ребенка получают 798 тысяч семей. Такие пособия выплачиваются родителям напрямую из средств федерального бюджета. При обращении за выплатой пособие назначается сразу на год. Если выплата была назначена и подошел срок продления, то с 1 апреля по 1 октября 2020 года выплаты на первого и второго ребенка продлеваются автоматически, без обращения в органы соцзащиты.

179,5 тыс. семей получают ежемесячные пособия на второго ребенка. Деньги на второго ребенка выплачиваются из средств материнского капитала. Для получения этих пособий необходимо обращаться в Пенсионный фонд России. Еще 517 тыс. семей получают выплаты на третьего и последующих детей. Эти выплаты осуществляются за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Напомним, с этого года существенно увеличился охват семей, получающих выплаты на детей в рамках нацпроекта "Демография". Это связано с продлением периода выплат и изменением критериев нуждаемости. Если прежде родители получали дополнительные средства до достижения ребенком 1,5 лет, то с этого года период выплат продлен до 3 лет. Кроме того, прежде средства начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточных минимума. С этого года выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее 2 прожиточных минимумов.