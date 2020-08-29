Подробности: Погиб пассажир врезавшегося в 5-этажку авто. Оно впечатал в дом вторую машину

Пьяный водитель автомобиля сначала врезался в другую машину, потом обе влетели в стену дома, заблокировав подъезд. Попала в больницу пассажирка с тяжелыми травмами.

В Новосибирске легковушки врезались в жилой дом. Один человек погиб

Два легковой автомобиля врезались в микрорайоне Пашино в Новосибирске в многоквартирный дом в ночь на субботу, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". В результате ДТП один человек погиб, сообщили в ГИБДД Новосибирска.

"Ночью автомобиль врезался в жилой дом. В результате ДТП мужчина-пассажир скончался на месте, пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами", - сообщил представитель ведомства.

По словам сотрудника ГИБДД, водитель автомобиля был пьян, его задержали.

Как уточнили в региональном главке МЧС, сначала автомобиль врезался в припаркованную машину, затем оба автомобиля - в подъезд жилого дома, заблокировав двери подъезда. Спасатели разблокировали подъезд.