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Подробности: Погиб пассажир врезавшегося в 5-этажку авто. Оно впечатал в дом вторую машину

15:25 29.08.2020 Фото: АСТ-54
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Пьяный водитель автомобиля сначала врезался в другую машину, потом обе влетели в стену дома, заблокировав подъезд. Попала в больницу пассажирка с тяжелыми травмами.

Подробности: Погиб пассажир врезавшегося в 5 этажку авто. Оно впечатал в дом вторую машину
В Новосибирске легковушки врезались в жилой дом. Один человек погиб

Два легковой автомобиля врезались в микрорайоне Пашино в Новосибирске в многоквартирный дом в ночь на субботу, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". В результате ДТП один человек погиб, сообщили в ГИБДД Новосибирска.

"Ночью автомобиль врезался в жилой дом. В результате ДТП мужчина-пассажир скончался на месте, пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами", - сообщил представитель ведомства.

По словам сотрудника ГИБДД, водитель автомобиля был пьян, его задержали.

Как уточнили в региональном главке МЧС, сначала автомобиль врезался в припаркованную машину, затем оба автомобиля - в подъезд жилого дома, заблокировав двери подъезда. Спасатели разблокировали подъезд.

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Пьяный за рулем - убийца?

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