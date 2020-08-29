29.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Путин рассказал об учителях в масках и очном обучении с 1 сентября 2020

15:39 29.08.2020 Фото: Кремлин.ру
0

"Но там, где можно и насколько можно, все-таки нужно призывать людей к соблюдению тех требований, которые предъявляются санитарными врачами", заявил президент.

Путин рассказал об учителях в масках и очном обучении с 1 сентября 2020
Творческий и в контакте с медиками: президент рассказал, каким будет новый учебный год

"Вести в субботу" впервые показывают один из тех отрывков интервью с президентом Владимиром Путиным, какого в эфире еще не было. Итак, про предстоящий учебный год.

- На носу 1 сентября. Мы говорим в самый канун начала учебного года. Точно-точно школьники и студенты идут в свои школы и учебные заведения?

- Да, конечно. Решение принято и на региональном уровне, и на правительственном. Еще раз повторяю: нужно сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, – подчеркнул глава государства.

- Нечего лениться на самом деле. Не так сложно носить эту маску в конце концов. Ну, жарковато иногда бывает.

- Нет, иногда это тяжело. Для преподавателей это непросто. Мы должны это понять. Вот сейчас бы мы с вами в масках сидели и разговаривали, нам было бы легко? Через 10 минут нам стало бы уже не по себе.

- Да. Но мы прошли тест.

- Нужно иметь это в виду и в отношении учителей. Все это понятно. Но там, где можно и насколько можно, все-таки нужно призывать людей к соблюдению тех требований, которые предъявляются санитарными врачами. Так что дети будут учиться очно, студенты – очно. Но и здесь, я думаю, справедливым является требование специалистов, которое заключается в том, что нужно подходить гибко к учебному процессу. Там, где, допустим, в высших учебных заведениях или в средних учебных заведениях можно избегать большого скопления людей в одном месте, если можно проводить что-то онлайн, какие-то лекции и так далее без ущерба для качества подготовки, можно это сделать. Можно вводить индивидуальные курсы занятий. Там, где большого риска нет при проведении лабораторных занятий с небольшим количеством студентов, аспирантов и специалистов, отлично, и надо это и делать. То есть нужно просто подходить творчески. В контакте с медиками это несложно сделать.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что вас страшит в новом учебном году?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ставка по ипотеке упала до исторического минимума в России
16:03 29-08-2020
Ставка по ипотеке упала до исторического минимума в России
БердскБесплатную экскурсию по заросшему бурьяном Бердскому острогу проведут 29 августа. Но мест уже нет
15:51 29-08-2020
Бесплатную экскурсию по заросшему бурьяном Бердскому острогу проведут 29 августа. Но мест уже нет
Ковид растет 3 дня: 4941 заразившегося за сутки на 29 августа выявили в России. Всего 985 346 случаев
15:50 29-08-2020
Ковид растет 3 дня: 4941 заразившегося за сутки на 29 августа выявили в России. Всего 985 346 случаев
БердскВ кружевном мини-платье и жемчужных серьгах Мария вышла замуж за Николая Бандюкова в рубашке с бутоньеркой спустя семь лет после знакомства в Бердске
15:50 29-08-2020
В кружевном мини-платье и жемчужных серьгах Мария вышла замуж за Николая Бандюкова в рубашке с бутоньеркой спустя семь лет после знакомства в Бердске
Какой будет осень и когда ее ждать в 2020 году,
15:48 29-08-2020
Какой будет осень и когда ее ждать в 2020 году,
БердскКогда выплатят 5000 рублей на детей от 3 до 7 лет в сентябре 2020
15:42 29-08-2020
Когда выплатят 5000 рублей на детей от 3 до 7 лет в сентябре 2020
Путин рассказал об учителях в масках и очном обучении с 1 сентября 2020
15:39 29-08-2020
Путин рассказал об учителях в масках и очном обучении с 1 сентября 2020
Подробности: Погиб пассажир врезавшегося в 5-этажку авто. Оно впечатал в дом вторую машину
15:25 29-08-2020
Подробности: Погиб пассажир врезавшегося в 5-этажку авто. Оно впечатал в дом вторую машину
БердскС какого дня в сентябре 2020 платят путинские деньги на детей от 0 до 3 лет, сообщил Минтруд
15:17 29-08-2020
С какого дня в сентябре 2020 платят путинские деньги на детей от 0 до 3 лет, сообщил Минтруд
Молитва беременных на благополучные роды. Запиши себе
15:11 29-08-2020
Молитва беременных на благополучные роды. Запиши себе