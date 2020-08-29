Путин рассказал об учителях в масках и очном обучении с 1 сентября 2020

"Но там, где можно и насколько можно, все-таки нужно призывать людей к соблюдению тех требований, которые предъявляются санитарными врачами", заявил президент.

Творческий и в контакте с медиками: президент рассказал, каким будет новый учебный год

"Вести в субботу" впервые показывают один из тех отрывков интервью с президентом Владимиром Путиным, какого в эфире еще не было. Итак, про предстоящий учебный год.

- На носу 1 сентября. Мы говорим в самый канун начала учебного года. Точно-точно школьники и студенты идут в свои школы и учебные заведения?

- Да, конечно. Решение принято и на региональном уровне, и на правительственном. Еще раз повторяю: нужно сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, – подчеркнул глава государства.

- Нечего лениться на самом деле. Не так сложно носить эту маску в конце концов. Ну, жарковато иногда бывает.

- Нет, иногда это тяжело. Для преподавателей это непросто. Мы должны это понять. Вот сейчас бы мы с вами в масках сидели и разговаривали, нам было бы легко? Через 10 минут нам стало бы уже не по себе.

- Да. Но мы прошли тест.

- Нужно иметь это в виду и в отношении учителей. Все это понятно. Но там, где можно и насколько можно, все-таки нужно призывать людей к соблюдению тех требований, которые предъявляются санитарными врачами. Так что дети будут учиться очно, студенты – очно. Но и здесь, я думаю, справедливым является требование специалистов, которое заключается в том, что нужно подходить гибко к учебному процессу. Там, где, допустим, в высших учебных заведениях или в средних учебных заведениях можно избегать большого скопления людей в одном месте, если можно проводить что-то онлайн, какие-то лекции и так далее без ущерба для качества подготовки, можно это сделать. Можно вводить индивидуальные курсы занятий. Там, где большого риска нет при проведении лабораторных занятий с небольшим количеством студентов, аспирантов и специалистов, отлично, и надо это и делать. То есть нужно просто подходить творчески. В контакте с медиками это несложно сделать.