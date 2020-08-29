Когда выплатят 5000 рублей на детей от 3 до 7 лет в сентябре 2020

Выплата устанавливается сразу на год. Размер пособия на одного ребенка составляет 50% от регионального прожиточного минимума.

Деньги на детей премьер отправил в регионы

28 августа премьер Михаил Мишустин подписал постаноление о выделении Минтруду России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление в 2020 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на софинансирование их расходных обязательств по финансовому обеспечению осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, пишет сайт Правительства РФ.

Принятие проекта распоряжения Правительства Российской Федерации позволит обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно в полном объёме.

Решение Правительства:



Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу.

Выплата на детей от 3 до 7 лет

Описание меры

Семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации, начнут получать выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно с июня 2020 года, а не в июле, как планировалось ранее.

Начисление пособий на детей будет осуществляться с 1 января 2020 года. Выплата устанавливается сразу на год. Размер пособия на одного ребенка составляет 50% от регионального прожиточного минимума.

В среднем по стране это порядка 5500 рублей.

Срок получения

С 1 июня 2020 года