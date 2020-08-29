Какой будет осень и когда ее ждать в 2020 году,

Вообще календарная осень почти на всей Русской равнине начнётся с летних температурных показателей

Очередной ненастный циклон сегодня накрывает европейскую территорию России. В регионе снова пойдут дожди. Но такая погода продолжится недолго – в европейскую часть страны уже скоро вернётся июльская жара!

В середине недели погода в регионе опять стала типично летней. Температура поднялась выше августовской нормы, но вместе с этим по Русской равнине прошелся довольно мощный циклон, начались дожди. Правда, в четверг зона ненастья почти полностью отступила на север и северо-запад. Поэтому пока в Санкт-Петербурге небо хмурилось, в других регионах оно, напротив, освобождалось от облаков. Дошло до того, что в условиях потепления стала обостряться пожарная обстановка. Так, сразу несколько крупных лесных пожаров разгорелись под Воронежем. Огонь вплотную подошел к трассе М-4 «Дон», едва не перекинулся на автозаправочную станцию и угрожал одному из местных поселков. К счастью, в течение дня возгорания удалось ликвидировать.

Ну а сегодня уровень пожарной опасности в Воронежской области резко понизится. Дело в том, что Европейскую Россию накрывают облачные поля очередного атлантического циклона. В сфере его влияния окажется территория от Кольского полуострова до отрогов Кавказа. На севере и юге интенсивность осадков ожидается небольшой, а вот в центре Русской равнине ливни могут принести свыше 10-20 мм влаги.



К счастью, в череде циклонов этот станет последним. Уже завтра антициклон вытеснит зону ненастья к берегам Северной Двины. В последующие дни фон атмосферного давления сохранится повышенным, а циклоны, смещающиеся по периферии этого очага, принесут в регион воздушные массы из Средиземноморья.В такой ситуации температура станет расти. Например, в Москве сегодня и завтра +22°, возможны грозы. Но уже в воскресенье погода улучшится, и термометры покажут +26°. В понедельник будет даже жарко – +28°. Ну а в День знаний погода обещает стать чуть более комфортной: +25°.Вообще календарная осень почти на всей Русской равнине начнётся с летних температурных показателей. В Черноземье, Поволжье и на юге будет стоять 30-градусная жара. В средней полосе и на Урале столбики термометров дотянутся до +20...+25°. И только на севере уже станет прохладно – на побережье Белого моря и Кольском полуострове, как и положено в сентябре – до +10°.Настоящая, метеорологическая осень опаздывает (она стартует, когда среднесуточная температура становится ниже +15°). В Москве обычно это происходит в последние дни августа, а в этом году, по нашим прогнозам, природа подарит столице дополнительные три недели тепла. Так же с большой задержкой осень придет на Северо-Запад России и в Черноземье.

Источник: https://www.meteovesti.ru/