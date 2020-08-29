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Пять знаков Зодиака очень плохие жены. Их выявили астрологи

16:42 29.08.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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У каждой представительницы прекрасного пола характер по-разному проявляется. Другие представительницы знаков зодиака также могут оказаться плохими женами.

Пять знаков Зодиака очень плохие жены. Их выявили астрологи
Среди знаков зодиака есть хорошие жены, а есть и такие, которые просто на просто не созданы для семейной жизни

Довольно часто бывает так, что за успешным мужчиной стоит сильная женщина, которая его поддерживает, помогает в жизни, дает мудрые советы, идет с ним рука об руку. Однако такое счастье достаётся мужчине далеко не всегда. Среди знаков зодиака есть хорошие жены, а есть и такие, которые просто на просто не созданы для семейной жизни.

Овен (21 марта — 19 апреля)
Овен – это несомненный борец и лидер по своей натуре. С такой женой однозначно придется постоянно спорить, кто главный в семье. Но при этом всю семью они могут сами тащить на своих хрупких плечах. так что плохими женами их назвать даже язык не повернется. Просто придётся приноровиться к дерзкому нраву женщин Овнов. Если в первые годы брак будет напоминать минное поле, то потом муж с такой женой горы свернет.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львицы – это гордые красотки. Все у них должно быть просто идеальным и самым лучшим, что только есть. И мужчине с такой женщиной придется дотягиваться до ее планки идеального представителя сильного пола. Но когда наконец-то мужчине это удастся, похвалы особой ему не услышать от Львицы. Но так будет по началу. Потом такая жена оценит все качества своего мужа по достоинству и будет вдохновлять на самые амбициозные поступки.

Близнецы (22 мая — 21 июня)
После того, как мужчина женится на женщине Близнецах, весьма долгое время у него будет складываться впечатление, то он живет с соседкой, с которой у него обычный роман. Ведь большую часть своего времени такие дамочки сами по себе гуляют. И ждать остепенения от нее придется долго и можно не дождаться. Зачастую с такими женами мужчины разводятся. Но если поймут ее тонкую натуру, то будут всю жизнь с ней одной.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Такая дама отличается своим остроумием, а также чувством юмора. Это постоянный поток правды прямо в глаза и мнения Стрельца о том, кто прав вокруг, а кто виноват. И не каждый мужчина вытерпит подобное. Если эта дама влюбляется. то у мужчины нет шансов. она его найдёт и очарует, влюбит в себя, а затем еще и женит. По началу будет очень тяжело с женщиной Стрельцом. Но если супруг примет все ее колкости, то брак будет счастливым.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Какой бы скверный характер у женщины Скорпиона ни был, она самая лучшая мама на свете. Однако для супруга поблажек у нее нет. В браке мужчине придётся прочувствовать на своей собственной шкуре все прелести характера Скорпионши и проявления ее темной стороны. Только те мужчины, которые будут без памяти влюблены в эту красотку могут жениться на ней. А что будет в браке, предугадать нельзя никак. Но став матерью, Скорпионша научится дарить тепло и мужу. Она никогда его не предаст и через несколько лет этот брак станет самым счастливым на свете.

Отдельно стоит подчеркнуть тот факт, что Скорпион, Лев, Стрелец, близнецы и Овен всего лишь условно самые худшие жены. У каждой представительницы прекрасного пола характер по-разному проявляется. Другие представительницы знаков зодиака также могут оказаться плохими женами. Кроме того, не все мужчины ищут хорошую жену, которая будет хозяйкой, воспитает с ним детей. Кому-то нужен фейерверк в жизни, вечеринки и гулянки, как со Львом и Близнецами, а кому-то по душе искренность, неподдельность чувств и честность, как со Скорпионом и Стрельцом.

Источник: http://rsute.ru/

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