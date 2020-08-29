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Убил 14 человек ураган «Лаура» в США. Ждут наводнений

16:56 29.08.2020 Фото: apnews.com
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В Луизиане и Техасе повреждено много домов, в том числе часть потеряла крыши. Ураган обрушился на территорию США со скоростью ветра до 240 км/ч. Смотрите видео.

Убил 14 человек ураган «Лаура» в США. Ждут наводнений
Число жертв урагана «Лаура» в США увеличилось до 14 человек

Число жертв урагана «Лаура», который обрушился на Соединенные Штаты, увеличилось до 14 человек в пятницу, 28 августа. Об этом сообщило агентство Associated Press.

В Луизиане и Техасе пять человек погибли при падении деревьев, один человек утонул, еще восемь человек отравились угарным газом в результате использования генераторов.

Кроме того, министерство здравоохранения Луизианы сообщило, что без воды остались более 220 тыс. человек, сотни тысяч остаются без электричества. Повреждено много домов, в том числе часть потеряла крыши.

Отмечается, что Белый дом анонсировал визит в Луизиану президента США Дональда Трампа в субботу, 29 августа, который осмотрит нанесенный стихией ущерб.

Между тем, ураган угрожает принести наводнения и торнадо в штат Теннесси, поскольку шторм дрейфовал на север. Синоптики предупредили, что «Лаура» может снова превратиться в тропический шторм после возвращения в Атлантический океан в эти выходные.

27 августа ураган «Лаура» усилившийся до четвертой категории по пятибалльной шкале, обрушился на территорию США со скоростью ветра до 240 км/ч.

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