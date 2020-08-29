Изрубил мачете семейную пару: Их ребенок слишком громко плакал в Mazda

Омич распивал спиртное в квартире на первом этаже дома, во дворе которого была припаркована машина. Сначала он через окно попросил родителей успокоить ребенка, а потом вышел на улицу с холодным оружием.

В Омске задержан мужчина, изрубивший родителей мачете за то, что их ребенок плакал в машине

В Омске 36-летний мужчина напал с мачете на родителей полуторагодовалого ребенка, который громко плакал в машине. Инцидент произошел во дворе дома на улице Котовского.

Как сообщает УМВД по региону, мальчик находился в салоне Mazda, а родители отлучились в магазин. Мужчина распивал спиртное в квартире на первом этаже дома, во дворе которого была припаркована машина. Сначала он через окно попросил родителей успокоить ребенка, а потом вышел на улицу с мачете.

«Больше всего пострадал отец мальчика, 32-летний мужчина. Он попытался остановить злоумышленника, но получил многочисленные травмы головы и попал в больницу в тяжелом состоянии, а причинивший ему телесные повреждения 36-летний житель Ленинского округа, ранее судимый за аналогичные противоправные деяния, не остановился на этом и разбил окна машины», — уточнили в ведомстве.

Приятель нападавшего угрожал родителям палкой. Его личность установлена. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).