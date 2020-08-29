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Дом / Общество

Вас преследуют неудачи: избавьтесь от них - выкиньте 10 предметов из дома

17:06 29.08.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Бывает, что все просто валится из рук. И непонятно, чего вдруг все стало тяжелым и трудным. А ответ может оказаться прост – у вас в доме находятся вещи, которые притягивают негативную энергетику.

Вас преследуют неудачи: избавьтесь от них выкиньте 10 предметов из дома
Есть люди, которые любят сохранить билетики, фантики и прочий мусор в кошельке, на память. Но на самом деле такой мусор сулит неудачи и путаницы в работе

Эти 10 предметов непременно принесут неудачи в ваш дом
Бывает, что все просто валится из рук. И непонятно, чего вдруг все стало тяжелым и трудным. А ответ может оказаться прост – у вас в доме находятся вещи, которые притягивают негативную энергетику.

Так, можно сказать про мусор в кармане или кошельке. Есть люди, которые любят сохранить билетики, фантики и прочий мусор в кошельке, на память. Но на самом деле такой мусор сулит неудачи и путаницы в работе.

Также все знают, что надо сразу выкидывать разбитые зеркала – они притягивают очень сильную негативную энергетику. Тоже самое относится и к разбитым стеклам, они символизируют проблемы с финансами. Вас может ждать целых 7 лет постоянных неудач.

Не бойтесь выкидывать вещи, которые не использовали более трех лет. Их энергетика портится, даже если вы их и не использовали. Да и и просто не нужно захламлять пространство дома.

Не храните разбитую посуду или сломанные часы. Даже если на посуде всего трещина, а часы много значат – лучше их выкинуть либо починить. Потому что иначе вас будет ждать череда неудач в личной жизни.

Не храните фотографии, которые вызывают негативные эмоции. Хотя бы по той причине, что вам самим на них смотреть неприятно. Так они еще и накапливают плохую энергию и направляют ее на вас.

Остерегайтесь непарных вещей. Если потеряли второй носок, то уже выкинете и тот, который есть. Тоже самое относится и к других предметам, которые изначально имеют пару. Потому что непарные вещи блокируют позитивную энергетику.

Сухие цветы, чучела животных, ракушки, засушенные бабочки и жуки – это все может быть хобби человека, но вот в дом они приносят только неудачи.

Сломанные предметы для уборки тоже не надо хранить. Они приносят проблемы с финансами. Поэтому лучше вложитесь в качественные предметы уборки.

Не покупайте в дом картины с изображением катастроф. Такие картины провоцируют судьбу, и скорее всего вас будет ожидать серьезная неудача.

Не храните дома старые предметы, как журналы, газеты, или одежда, которая мала. Это лучше отдать нуждающимся, а то вам эти вещи принесут только проблемы.

Источник: https://astro.clutch.ua/

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