Видео спасения голой женщины с 7 этажа по пожарной лестнице появилось в Сети

Тверской пожарный закрыл ее своей курткой и медленной помогал спуститься вниз. Дама была в стельку пьяной и чуть не угробила своего спасителя. А оказавшись на земле, попыталась убежать от врачей.

Появилось видео спасения голой женщины в Твери

27 августа около 16 часов в Твери спасатели сняли с балкона седьмого этажа голую женщину. Она висела на перилах. Это случилось в Пролетарском районе Твери в многоэтажке на улице Республиканской.

Местные жители сняли видео спасения.

- Это называется: надо меньше пить! – говорит автор.

- Сама чуть не убилась, и чуть его не угробила, - комментирует действия обнажённой женщины и спасателя соседка.

Спасатель накинул на плечи голой женщины куртку. Её эвакуировали очень осторожно. Путь по лестнице дался не легко.

Как рассказывают очевидцы, спуском на землю приключения женщины не закончились. Увидев, что за ней приехали медики, она попыталась от них убежать. Когда её догнали полицейские, женщина улеглась на землю и отказалась вставать. Тем не менее, её удалось передать под опеку врачей, передает tvernews.ru.