Трогательное видео: Отдал свою булочку бездомной кошке пес Пудинг

Выражение "как кошка с собакой" после подобных роликов обретает другой смысл. Чтобы кот не боялся, собака отошла и терпеливо ждала окончания трапезы.

Пес отдал свою булочку бездомной кошке, чтобы она не мучилась от голода

Девушка из провинции Шаньдун, Китай, сняла на камеру трогательный момент, который доказывает, что для настоящей дружбы и доброты нет преград. Недавно она услышала, как лает её пёс Пудинг, а когда вышла посмотреть, что происходит, её сердце растаяло. Пушистый питомец принёс булочку со свининой из своей будки и положил её перед голодной бездомной кошкой, которая сидела на лестнице неподалёку.

Чтобы кошка не боялась приблизиться к еде, пёс предусмотрительно отошёл от неё и терпеливо ждал. Вскоре его хвостатая приятельница всё же осмелилась взять булочку и гордо убежала вместе с добычей.

-Я думала, он собирается использовать булочку как приманку, чтобы поймать кошку или подраться с ней. И даже представить не могла, что произойдёт дальше. Пудинг отдал еду, отошёл и держался поодаль, чтобы кошка не боялась, - рассказала автор видео.

Девушка поделилась роликом на платформе Douyin — китайском TikTok, пишет Ladbible. И её питомец стал звездой, очаровав и растрогав зрителей.

Видео © Douyin / FXL4111