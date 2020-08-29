Трогательное видео: Отдал свою булочку бездомной кошке пес Пудинг

Девушка из провинции Шаньдун, Китай, сняла на камеру трогательный момент, который доказывает, что для настоящей дружбы и доброты нет преград. Недавно она услышала, как лает её пёс Пудинг, а когда вышла посмотреть, что происходит, её сердце растаяло. Пушистый питомец принёс булочку со свининой из своей будки и положил её перед голодной бездомной кошкой, которая сидела на лестнице неподалёку.
Чтобы кошка не боялась приблизиться к еде, пёс предусмотрительно отошёл от неё и терпеливо ждал. Вскоре его хвостатая приятельница всё же осмелилась взять булочку и гордо убежала вместе с добычей.
-Я думала, он собирается использовать булочку как приманку, чтобы поймать кошку или подраться с ней. И даже представить не могла, что произойдёт дальше. Пудинг отдал еду, отошёл и держался поодаль, чтобы кошка не боялась, - рассказала автор видео.
Девушка поделилась роликом на платформе Douyin — китайском TikTok, пишет Ladbible. И её питомец стал звездой, очаровав и растрогав зрителей.
Видео © Douyin / FXL4111