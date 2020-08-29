Какую погоду обещают синоптики на 1 сентября 2020 в Бердске?

В первый день нового учебного года возможен дождь - небольшой, поэтому линейки у 1-х и 11-х классов не смоет. Будет облачно при температуре +20 градусов.

1 сентября школьники как обычно пойдут в школу, несмотря на коронавирус

Синоптики прогнозируют 1 сентября в День знаний отсутствие осадков и повышение температуры.

— Мы предполагаем, что в ближайшие сутки в Новосибирской области еще сохранится дождливая погода. Возможны грозы и туманы по утрам. Температура воздуха ночью будет составлять от 8 до 13 градусов тепла, днем от 18 до 23 градусов. Что касается последующих дней, то мы предполагаем прекращение осадков и постепенной повышение температуры. Так, в среднем, в последние дни августа, она будет составлять примерно 21-27 градусов тепла. Похожая ситуация возможна и 1 сентября, — рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В то же время, по прогнозам Гидрометцентра России,1 сентября в Новосибирской области все же будет возможна облачность и небольшой дождь. Температура воздуха в этот день будет составлять примерно 25 градусов тепла. Сервис Яндекс.Погода также обещает на День знаний в нашем регионе облачность, небольшой дождь и температуру воздуха около 20 градусов.