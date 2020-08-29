Последние выходные перед школой: дождутся ли выплаты 10 000 рублей на каждого ребенка родители России

Надежда россиян на августовские деньги тает вместе с последними летними днями. Люди потеряли интерес к петиции с обращением дать "десятку". Президент Путин так и не сделал важного для всех заявления.

Семьи получили на каждого ребенка по 20 000 рублей и ждали "десятку" в августе

До 1 сентября осталось два дня. Но Владимир Путин ничего не сказал о продлении выплаты 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Родители до последнего надеялись, что президент объявит об августовских пособиях. Но никакого заявления на эту тему президент не сделал ни 26 августа на совещании с членами правительства, ни 28 августа на заседании Совбеза.

О повторной выплате в июле Путин сообщил 23 июня. Родители весь август находились в ожидании того, что они получат еще 10 000 рублей на сборы детей в школу.И вряд ли уже что-то изменится. Это дорогое удовольствие для государства.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», выплаты сделали семьям с 26 млн детей от 3 до 16 лет в размере 20 000 рублей в сумме за июнь и июль 2020 года. Российскому бюджету это обошлось в 600 млрд рублей. Известно, что в связи с пандемией коронавируса многие предприятия останавливали или ограничивали работу. Казна понесла колоссальные убытки. Сейчас федеральная власть сокращает финансирование многих программ, чтобы было на что исполнять функции социального государства и выплачивать все положенные пособия нуждающимся.

Россияне все еще подписывают петицию, составленную в начале июля, с просьбой продлить выплату 10 000 рублей в августе. На вечер 29 августа ее подписали чуть более 270 500 человек. Родители отчаялись и за сутки подписи под обращением к президенту и кабмину поставили порядка 300 человек. Хотя ранее за сутки появлялось до 7000 подписей.

Петицию создала жительница Новосибирска Наталья Бусарова, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

Многие родители в комментариях благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.

Комментаторы приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. И звезды эстрады в этот список входить не должны.

— Всё дай и дай. Надо было сделать выплату от 0 до 18, действительно тем, кто нуждается, если у кого-то минимальный прожиточный минимум или кто-то из родителей потерял работу, а то дали всем подряд без разбора. Наши звезды эстрады тоже, наверное, нуждающиеся или олигархи им тоже наверное очень надо. Цыгане, у которых по 5 детей, ни дня нигде не работали, и мы с вами понимаем, каким путем они день зарабатывают. А то, что тут просят еще и в августе выплатить, а куда тогда вы 20 000 потратили? У меня знакомая, не стесняясь, сказала мне: у нее 2 детей она 40 тыс. получила и пошла себе серёжки золотые купила. Вот и всё. Кто с умом тратит, могли бы на эти деньги уже одеть детей. А вы опять клянчить денег.

Кабардино-Балкария, Якутская область, Тверь, Тульская область, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург — со всех уголков России люди делятся мнениями о президентских выплатах. Кое-кто критикует просящих, называя их попрошайками. А родители, подписавшие петицию, рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса.

В комментариях к публикациям «Курьер. Среда. Бердск» о продлении выплат шла активная полемика. Читатели разделились на два лагеря — поддерживающие петицию и те, кто считает, что воспитание и содержание детей — это обязанность родителей.

Но молчание Путина примирило всех: денег нет, но вы держитесь.