Чип в мозг: Илон Маск показал свинью с имплантом в голове: презентация на видео

Во время сеанса прямого эфира на YouTube Илон продемонстрировал свинью с вмонтированным в мозг устройством восемь миллиметров в диаметре. Свинка здорова и счастлива, прибор в мозге установлен два месяца назад и все это время работает замечательно, заявил Маск. Короткие гудки, слышимые аудиторией, — это сигналы, идущие от чувствительного пятачка животного в мозг. Всякий раз, когда свинья что-то проделывает носом, например, трогает или нюхает, прибор фиксирует импульсы. Изобретатель считает, что при помощи таких приборов можно будет лечить различные параличи, старческое слабоумие, а также болезнь Альцгеймера. С помощью таких устройств человечеству будет легче взаимодействовать с искусственным интеллектом. Илон Маск собирается получить разрешение на имплантацию такого изделия в человеческий мозг уже в текущем году. Еще в 2019 году Маск объявил о создании устройства для вживления в мозг человека.

#ElonMusk (@elonmusk) launches #Neuralink, an implantable device for the brain to help cure memory loss, blindness, paralysis, depression, insomnia, seizures, addiction, brain damage. Of course, the first step is Interpreting rich, complex, and interconnected neural signals. 🧠 pic.twitter.com/oQmVaiYbuV

— BNBioRG - Behavioral Neurobiology Research Group (@BNBioRG) August 29, 2020