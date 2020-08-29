Чип в мозг: Илон Маск показал свинью с имплантом в голове: презентация на видео

Свинка здорова и счастлива, прибор в мозге установлен два месяца назад и все это время работает замечательно, заявил Маск. Он планирует получить разрешение на имплантацию такого изделия в человеческий мозг уже в 2020 году.

Илон Маск показал работу устройства для «чтения мыслей» на живой свинье

Во время сеанса прямого эфира на YouTube Илон продемонстрировал свинью с вмонтированным в мозг устройством восемь миллиметров в диаметре. Свинка здорова и счастлива, прибор в мозге установлен два месяца назад и все это время работает замечательно, заявил Маск. Короткие гудки, слышимые аудиторией, — это сигналы, идущие от чувствительного пятачка животного в мозг. Всякий раз, когда свинья что-то проделывает носом, например, трогает или нюхает, прибор фиксирует импульсы. Изобретатель считает, что при помощи таких приборов можно будет лечить различные параличи, старческое слабоумие, а также болезнь Альцгеймера. С помощью таких устройств человечеству будет легче взаимодействовать с искусственным интеллектом. Илон Маск собирается получить разрешение на имплантацию такого изделия в человеческий мозг уже в текущем году. Еще в 2019 году Маск объявил о создании устройства для вживления в мозг человека.