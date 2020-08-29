29.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Чип в мозг: Илон Маск показал свинью с имплантом в голове: презентация на видео

21:17 29.08.2020 Фото: Скрин
1

Свинка здорова и счастлива, прибор в мозге установлен два месяца назад и все это время работает замечательно, заявил Маск. Он планирует получить разрешение на имплантацию такого изделия в человеческий мозг уже в 2020 году.

Чип в мозг: Илон Маск показал свинью с имплантом в голове: презентация на видео
Илон Маск показал работу устройства для «чтения мыслей» на живой свинье

Во время сеанса прямого эфира на YouTube Илон продемонстрировал свинью с вмонтированным в мозг устройством восемь миллиметров в диаметре. Свинка здорова и счастлива, прибор в мозге установлен два месяца назад и все это время работает замечательно, заявил Маск. Короткие гудки, слышимые аудиторией, — это сигналы, идущие от чувствительного пятачка животного в мозг. Всякий раз, когда свинья что-то проделывает носом, например, трогает или нюхает, прибор фиксирует импульсы. Изобретатель считает, что при помощи таких приборов можно будет лечить различные параличи, старческое слабоумие, а также болезнь Альцгеймера. С помощью таких устройств человечеству будет легче взаимодействовать с искусственным интеллектом. Илон Маск собирается получить разрешение на имплантацию такого изделия в человеческий мозг уже в текущем году. Еще в 2019 году Маск объявил о создании устройства для вживления в мозг человека.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Допускаете чипирование?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВсе выплаты на детей в августе 2020 года: На школу, детский сад, льготы и пособия 3
23:00 29-08-2020
Все выплаты на детей в августе 2020 года: На школу, детский сад, льготы и пособия
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков 38
22:34 29-08-2020
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай 96
22:34 29-08-2020
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай
Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет? 1907
22:34 29-08-2020
Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?
71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре 14
22:32 29-08-2020
71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре
Умер народный артист СССР Владимир Андреев
22:32 29-08-2020
Умер народный артист СССР Владимир Андреев
БердскМагнитные бури в августе 2020: Даты бурь и рекомендации для метеозависимых 110
22:27 29-08-2020
Магнитные бури в августе 2020: Даты бурь и рекомендации для метеозависимых
Школа-2020: На линейки 1 сентября родителей пустят только в масках. Что еще меняется? Прочти 5
22:23 29-08-2020
Школа-2020: На линейки 1 сентября родителей пустят только в масках. Что еще меняется? Прочти
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года
22:22 29-08-2020
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года
Две мощнейшие магнитные бури августа 2020: даты бурь и советы по улучшению состояния 385
22:18 29-08-2020
Две мощнейшие магнитные бури августа 2020: даты бурь и советы по улучшению состояния