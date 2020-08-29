29 августа артист Владимир Андреев ушел из жизни

Умер народный артист СССР Владимир Андреев, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Собеседник агентства уточнил, что прощание, предположительно, состоится в среду в театре имени Ермоловой, где служил артист.

На сайте театра опубликовали соболезнования в связи со смертью Владимира Андреева.



"Не стало Владимира Алексеевича Андреева. Огромное горе. Нет слов", — говорится сообщении.Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что городской парламент рассмотрит вопрос об увековечении памяти Андреева."Он внес большой вклад в культуру города и страны. Я уверен, что он, как человек, внесший большой вклад в развитие города, достоин того, чтобы его память была увековечена. Конечно", — сказал Герасимов.Депутат отметил, что Андреев был замечательным и талантливым человеком, много сделавшим в кино, театре, в жизни, в том числе и в жизни города Москвы.

29 августа 2020 года на 91-м году жизни умер народный артист СССР, актер и режиссер Владимир Андреев.

Он родился 27 августа 1930 года в Москве.