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Умер народный артист СССР Владимир Андреев

22:32 29.08.2020 Фото: РИА Новости
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27 августа ему исполнилось 90 лет.

Умер народный артист СССР Владимир Андреев
29 августа артист Владимир Андреев ушел из жизни

Умер народный артист СССР Владимир Андреев, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
Собеседник агентства уточнил, что прощание, предположительно, состоится в среду в театре имени Ермоловой, где служил артист.
На сайте театра опубликовали соболезнования в связи со смертью Владимира Андреева.

"Не стало Владимира Алексеевича Андреева. Огромное горе. Нет слов", — говорится сообщении.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что городской парламент рассмотрит вопрос об увековечении памяти Андреева.
"Он внес большой вклад в культуру города и страны. Я уверен, что он, как человек, внесший большой вклад в развитие города, достоин того, чтобы его память была увековечена. Конечно", — сказал Герасимов.
Депутат отметил, что Андреев был замечательным и талантливым человеком, много сделавшим в кино, театре, в жизни, в том числе и в жизни города Москвы.

29 августа 2020 года на 91-м году жизни умер народный артист СССР, актер и режиссер Владимир Андреев.

Он родился 27 августа 1930 года в Москве.

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