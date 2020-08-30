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Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?

21:36 30.08.2020 Фото: www.piqsels.com
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Что за третья выплата и кто может на нее рассчитывать? Для получения пособия семья должна подтвердить не только наличие детей в возрасте от 3 до 7 лет, но и размер дохода.

Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе 2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?
Для получения выплаты необходимо подать на портале госуслуг заявление до 1 октября 2020 года, сделать это может любой из родителей или усыновителей
Сюжет: Все пособия Путина
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе 2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?

Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?Выплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублейЕщё 279 новостей

Сразу несколько пособий на несовершеннолетних детей в июле или августе смогут получить семьи, которые ранее не успели подать заявления на выплаты, введенные в связи с пандемией. В мае президент России Владимир Путин предложил установить выплаты всем семьям, которые имеют детей в возрасте до 3 лет, в размере 5 тыс. рублей в течение трех месяцев (за апрель, май и июнь). Также была введена единовременная выплата в 10 тыс. на детей от 3 до 16 лет, разъяснил АиФ.

23 июня Владимир Путин во время очередного обращения к россиянам предложил выплатить в июле еще по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Таким образом, если родители по какой-то причине еще не оформляли выплаты на детей, то в июле или августе они смогут получить 20 тыс. рублей на ребенка от 3 до 16 лет (то есть две единовременные выплаты). А родители детей до 3 лет одним платежом смогут получить 15 тыс. рублей (ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая положена за каждый месяц с апреля по июнь 2020 года), а затем — июльскую выплату в 10 тыс.

Как получить детские выплаты, введенные в связи с пандемией?

Единовременная выплата семьям с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка перечисляется согласно указу президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Заявления принимаются по 30 сентября включительно. Подать их можно через портал госуслуг. В случае их одобрения вторая дополнительная выплата в 10 тыс. рублей предоставляется семье без какого-либо дополнительного заявления, родителям или опекунам уже не надо никуда обращаться.

Семьи с детьми, рожденными в период с 01.04.2017 по 30.06.2020 г. включительно, имеют право на ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь 2020 года на каждого ребенка. Право на выплату возникает у родителей или усыновителей в том случае, если единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 01.04.2017 г. по 31.12.2019 г., если у семьи есть или было право на материнский капитал (первый ребенок родился с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.), а также при наличии двух и более детей, родившихся с 2007 года. На детей, рожденных после 1 июля 2020 года, выплата в 5 тыс. рублей не распространяется.

Для получения выплаты необходимо подать на портале госуслуг заявление до 1 октября 2020 года, сделать это может любой из родителей или усыновителей. Дополнительная июльская выплата в 10 тыс. рублей впоследствии будет начислена автоматом.

Все выплаты предоставляются гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ. Если у вас несколько детей, в заявлении необходимо указать данные о каждом ребенке.

В случае возникновения любых вопросов родители могут направить обращение через электронный сервис Пенсионного фонда России online.pfrf.ru, специально разработанный и запущенный для информационной поддержки и консультирования по вопросам единовременной выплаты на детей.

Что за третья выплата и кто может на нее рассчитывать?
Кроме того, семьям с размером дохода ниже прожиточного минимума положены ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Они были анонсированы президентом еще в январе, однако фактически деньги начали перечислять только в июне (с перерасчетом с начала 2020 года). Пособие могут получить семьи с детьми от 3 до 7 лет, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Точная сумма выплаты определяется по прожиточному минимуму в регионе, где проживает семья.

Для получения пособия семья должна подтвердить не только наличие детей в возрасте от 3 до 7 лет, но и размер дохода. Размер пособия на одного ребенка составит 50% от регионального прожиточного минимума. В среднем по стране это порядка 5500 рублей. При расчете пособия учитываются зарплаты, доходы ИП, пенсии, стипендии и другие виды выплат. Заявление на выплату подается на первого ребенка — в соцзащиту или МФЦ, на второго — в отделение ПФР или МФЦ.

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От редакции

Вы ждете 10 000 рублей в августе? Даст президент? Как думаете?

Аноним, 22 июля 2020 16:53
НВР:
Да
Аноним, 27 июля 2020 21:04
НВР:
Хотелось бы
Аноним, 22 июля 2020 16:56
НВР:
Можно было бы
Аноним, 22 июля 2020 17:01
НВР:
Да очень ждём
Будет к школе чтобы одеть ребенка в школу по десять тысяч руб, 24 июля 2020 09:58
НВР:
Алла, 24 июля 2020 23:01
Да будем очень благодарна В. В ПУТИНУ ЕСЛИ ПОМОЖЕТ СОБРАТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ
Аноним, 29 июля 2020 10:28
Если дети вообще в школу пойдут
Аноним, 22 июля 2020 17:02
НВР:
Да ждём чтоб одеть детей в школу буду очень благодарна
аноним, 23 июля 2020 19:22
очень ждем и надеемся
Катюша, 24 июля 2020 20:52
А заработать не пробовали, или вы только делать детей умеете?
Не имеет значения, 28 июля 2020 19:16
А как же вы раньше детей в школу собирали? Без поддержи президента?
Аноним, 28 июля 2020 21:02
хотелось бы
Тася, 28 июля 2020 23:48
Дожили(
Светлана, 30 июля 2020 17:08
Конечно хотелось они необходимы всем особенно в деревнях где кроме сбора детей в школу нужно топливо мы очень блогодарны В. В Путину будем
Скаскив, 04 августа 2020 15:01
А в агусте будет выплата на детей?
Татьяна, 04 августа 2020 20:48
Здравствуйте! Не поняла что за выплаты будут деткам!?
Гость, 05 августа 2020 02:40
Проще будет опять закрыть школы, чем к школе выплачивать 10ку
Татьяна, 11 августа 2020 02:39
Все хорошо наворовали!!!а детям рот заткнули десяткой,!!!и думают много дали!!!каждому ребенку по сотке надо дать с рождения и до 18 лет!!!!пандемия началась в апреле!!!мы мамаши учили детей!!!!сколько нервов!!!за что только учителя получали не понятно!!!!за просто так!!!!
Анастасия, 12 августа 2020 22:40
Да я хочу чтоб снова десять тысяч рублей дали,чтоб детей в школу отправить и в садик тоже
Аноним, 22 июля 2020 17:03
НВР:
Нет
Аноним, 22 июля 2020 17:06
НВР:
жду.даст
Аноним, 22 июля 2020 17:08
НВР:Очень хотелось бы
Аноним, 22 июля 2020 17:18
Нет не будет НВР:
Аноним, 25 июля 2020 01:08
НВР:
Нет не даст поправки приняли зачем теперь давать теперь отбирать будет☠️
Абдула, 08 августа 2020 14:43
У меня двое детей, зарплаты не хватает, как можно прожить на 20000 тысяч, так что я очень надеюсь что выплаты в августе будут, и призидент и дума одобрят выплаты
Татьяна, 21 августа 2020 17:30
Кто нибудь получил пособие с 3-7лет? У меня на гос услугах стоит значок что услуга оказана. А денег так и нет.
Аноним, 22 июля 2020 17:20
НВР:
Очень бы хотелось потому что август время собирать детей в школу. А в связи с пандемией многие потеряли работу.
Кто сказал что дети пойдут в школу в сентябре, 24 июля 2020 16:24
Кто сказал что дети пойдут в школу
Барият, 04 августа 2020 18:04
Почему старших нету денег на оборот надо им деньги
Наивный, 10 августа 2020 04:40
Вы на самом деле так серьёзно надеетесь всегда, что когда вам что-то выплачивают на самом деле делают это думая о вас и ваших детях? Вот вы за поправки к Конституции как голосовали? А если бы выплат не было так же проголосовали бы? Так что, это ни больше, ни меньше, чем покупка голоса электората. А в периоды когда голоса не нужны и выплат нет. А вы радуйтесь и голосуйте дальше за такую свою жизнь выживания.
Аноним, 22 июля 2020 17:22
НВР:
Надеюсь,было бы не плохо,ребенка в сад собрать на эти деньги.
Аноним, 22 июля 2020 17:23
НВР:
Я мама одиночка воспитывают четверых мальчишек все ученики очень сложно ведь одной нужно одеть обуть при этом ещё и в школу собираться а скоро и дрова купить надо и зимние вещи для детей ведь они растут
Светкаконфетка, 26 июля 2020 16:16
А на фига ты столько рожала,в наше время двоих более чем достаточно
Нелли, 27 июля 2020 11:54
Когда рожала четверых, ты об этом не думала? Я в шоке (((
Аноним, 27 июля 2020 11:58
Тый уже получила 80000т что уже потратила? Подготовил ось бы к школе.
Катя, 27 июля 2020 21:24
Пусть отцы помогут детям, раз вы одиночка.
Аноним, 28 июля 2020 10:55
Палка о двух концах... Есть такие семьи, где мамаши даже собственных детей не видят, воспитывают кто попало, есть одна шаболда ( кастрировать её ) нарожала 8 детей и оставила в деревне матери своей, та и воспитывает, бабушку мамой зовут, они ещё не копейки не получили от биологической матери, она с очередным сожителем делает очередных детей, чтобы на бабку скинуть. Вот и подумайте, кому эти выплаты. Тут нужно проверять что ли как-то, с кем дети, тот и получает. А так эти алкашки горе- родители бабки на детей не думают тратить
Аноним, 28 июля 2020 15:26
Сколько злобы в людях. А вам здоровья и терпения . Не отворачивайтесь от детей поддерживайте во всём.
Аноним, 31 июля 2020 17:06
Не думали о том ,что она вдова ?
Жанна, 10 августа 2020 17:12
Молодец,, я тоже мама троих детей и что и тоже мать одиночка.
Аноним, 16 августа 2020 09:02
Это можно было сделать и на предыдущие выплаты! Отложить на школу и купить дрова. В нашем селе полно таких "одиночек". Видели, куда тратили эти деньги. На гулянки да на мужиков своих непутёвых. Детям ничего не перепадало
Аноним, 22 июля 2020 18:11
НВР:
Думаю да к школе было бы норм
Тася, 28 июля 2020 23:52
Идите работайте и будут вам деньги.
124, 30 июля 2020 23:55
А кто мешал июньскую и июльскую выплаты отложить, чтобы детей потом в школу собрать. Или быстрее нужно было растрынькать? А если бы не было выплат, как собирались бы в школу?
Мамаша, 11 августа 2020 00:19
Легко сказать «идите работайте» у меня двое детей дошкольного возраста, один в школу идёт, с радостью вышла бы на работу, да только дет сады не работают, с двумя детьми не работу идти?
Аноним, 22 июля 2020 18:36
НВР:
Очень хотелось бы, ребёнка одевать в школу будем надеяться что даст
Алена, 24 июля 2020 18:06
Да не будет ни каких выплат,и в школу ни кто не пойдет
Аноним, 22 июля 2020 18:36
НВР:
Хотелось бы!Они нам очень необходимы!Спасибо президенту!!!
Ксения, 08 августа 2020 10:01
Скажите если уже получали заявление больше не надо заполнять будет выплата до семи лет на ребенка
Наивный, 10 августа 2020 04:43
Спасибо в карман не положишь. Вы лучше создайте инициативу, чтобы ему ещё 5 раз можно было срок президентства продлевать. Тогда, глядишь и внуки ваши продолжат своё жалкое бедное существование и выклянчивание копеечных пособий...

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