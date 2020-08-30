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Деньги / Дом / Общество

Выплата 10 000: кто и какого числа получит в августе деньги от Путина

12:38 30.08.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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До 1 сентября остались считанные дни. Эти деньги оказались бы хорошей поддержкой перед началом учебного года, считают российские мамы и папы.

Выплата 10 000: кто и какого числа получит в августе деньги от Путина
По 10 000 руб. на ребенка - не лишние деньги для семьи
Сюжет: Все пособия Путина
Выплата 10 000: кто и какого числа получит в августе деньги от Путина

Выплата 10 000: кто и какого числа получит в августе деньги от ПутинаВыплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублейЕщё 279 новостей

Сегодня уже 20 августа. До 1 сентября остались считанные дни. Родители всей страны ждут, когда им на счета придут по 10 000 рублей на каждого ребенка за август. Эти деньги оказались бы хорошей поддержкой перед началом учебного года, считают российские мамы и папы.

Напомним, в июне и июле 2020 год Владимир Путин распорядился о выплате 10 000 рублей на каждого ребенка в российской семье.Правда, в июне деньги получили все дети от 3 до 16 лет, а в июле - все дети от рождения до 16 лет. Некоторые семьи смогут получить самое огромное пособие в августе.

Но это касается лишь тех семей, которые еще не успели подать заявление на единовременную выплату в начале лета. Это нужно успеть сделать до 30 сентября. В противно случае деньги "сгорят".

Если родители до сих пор не получили выплату за июнь и июль от Владимира Путина, им выплатят дважды по 10 000 рублей за июнь и июль на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет и от 0 до 16 лет. Еще по 15 000 рублей получат семьи с детьми, которым исполнится 3 года до 1 октября.

Существует общие правила, на основании которых можно рассчитывать на президентские выплаты. Это должны быть граждане Российской Федерации, проживающие на территории РФ, чьи дети тоже являются гражданами РФ. Пособие положено и для усыновленных детей. Деньги придут на детей, которые родились после 11 мая 2004 года, но по 30 июня 2020 года.

Подать заявление можно через портал госуслуги, МФЦ, ПФР. Для того чтобы заполнить заявление, понадобится СНИЛС и свидетельство о рождении ребенка, а также реквизиты банковской карты, куда и придут деньги.

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От редакции

Ждете денег от Путина?

Алексей, 20 августа 2020 10:14
Незню что будет от путина деньги или нет и мне нужна помощь от путина
Аноним, 20 августа 2020 10:20
НВР:
Да
Аноним, 20 августа 2020 10:43
НВР:
Очень жду помощи от в.в.Путина надо собрать двоих в школу работу потеряла после карантина
Аноним, 20 августа 2020 10:56
НВР:
Да конечно
Наталья, 20 августа 2020 10:57
Да
Аноним, 20 августа 2020 12:10
НВР:
Да!
Аноним, 20 августа 2020 14:01
НВР:
Да, конечно.
Аноним, 20 августа 2020 14:07
НВР:
Все так ждут денег от Путина, как будто он детей наделал...
Егор, 20 августа 2020 16:46
Он призывал улучшать демографию, а ваша позиция просто юмор из детского сада! Относитесь к вопросу серьёзно!
Аноним, 20 августа 2020 15:01
НВР:
Да как собрать ребенка в школу если нет денег в чем ему едти ?
Аноним, 20 августа 2020 16:17
НВР:
Два месяца не работали и не чего не получали,хоть по 10000т платили,а в августе,пошли работать,только за.будет в сентябре,как жить в августе не понятно)))очень нужна эта финансовая поддержка!!!
Егор, 20 августа 2020 16:42
Я так и не понял, будут ли выплаты в августе за август? Деньги вроде есть, но от поддержки отказываться глупо, тем более президент сам призывал рожать побольше.
Аноним, 20 августа 2020 21:54
НВР:
Надеюсь
Д@рья, 20 августа 2020 23:49
Здравствуйте, вот читаю эту тему с конца июля. Поражаюсь поправками за последний месяц по поводу выплат и поддержки с пособия мира, это же надо малышам которые с рождения до 1.5лет сидят дома и мать получает от работодателя декретный, у них еще мат. капитал и пособия ежемесячно. Потом идет в садик, опять пособия до 7 лет в садике надо :шорты и футболку с сандалии, все остальное есть там(ну конечно заплатить за него 2000). Теперь про елей с 7-17 которые учаться в школе: вообще не одного пособия! Идет в первый класс:-форма, сменка, канцелярия, форма для физ-ры, форма для ритмику, учебники, рабочий тетради и конечно комп без него даже в первом классе уже не куда ты. к во допустим у меня сын писал доклады и инфу искали в инете. Дальше средняя школа там вообще!!! На физ-ру одна форма в зал, шорты и футболка, одна на улицу когда осень/весна, то есть костюм и кроссовки, еще одна на зиму утепленые штаны или горнолыжный, чтоб на лыжах кататься. И конечно все так же по списку как и в первый класс, но еще репетиторы и т. д. Это еще не задавая фонд класса который собирают ежегодно на нужды около 3000 и выезды. Оооо, еще забыла выпускные в 4,9 11 классах. Тепер посчитайте всё же кому нужнее выплаты детям до 7лет или с 7-16, и их на работу не берут, берут с 16 да они могут работать, сама такая была.
Лилия, 27 августа 2020 10:45
Да это точно. Учебный год еще не начался а нас в группах уже просят на нужды класса и рабочие тетради сдаать до 1 сентября..по 3000 тысячи. Это пока за одного))) у меня 3 школьников, 1 дошкольник. Сейчас начнутся поборы))а их еще одеть надо. Конечно же помощь нужна.
Аноним, 21 августа 2020 15:39
НВР:
Да было бы не плохо даже если не даст всеровно спасиба иму што он есть в нашей стране
Аноним, 21 августа 2020 15:51
НВР:
Денег
Аноним, 21 августа 2020 16:21
НВР:
Очен
Марета, 22 августа 2020 02:08
НВР:
Аноним, 22 августа 2020 05:11
НВР:
Очень жду
Аноним, 22 августа 2020 10:46
НВР:
Да была бы большыя поддержка к школе.
Алина, 22 августа 2020 11:09
Как идти ребенку в школу если нет денег)
Аноним, 22 августа 2020 22:07
НВР:
Да ждём ребёнка в школу собрать нужно
Аноним, 23 августа 2020 00:24
НВР:
Либо пусть снимает все ограничения или пусть платит за свои ошибки
Аноним, 23 августа 2020 09:23
А какие ограничения еще не сняли Работу никто не отменял Промто работать не хотят Целыми днями счастливые мамы вместе с парами просиживают на детских площадках,попивая пивко,га это у них деньги есть а собрать ребенка в школу почему то нет Везде требуются работники начиная от Продсибов закнчивая дворниками ,но однако же проще дома сидеть,чем накормить досыта ребенка
Аноним, 26 августа 2020 18:50
А если сад закрыт из-за коронавируса? Да, есть много вакансий и работать я согласна идти хоть куда, но ребенка с кем?
Аноним, 26 августа 2020 19:49
В дежурные группы.
Аноним, 24 августа 2020 09:38
Не плохо бы было Путину спасибо за помощь
Аноним, 24 августа 2020 10:31
НВР:
Да очень было бы хорошо детей в школу собрать
Аноним, 24 августа 2020 13:16
НВР:
Очень ждем.мы верим в него он хороший человек
Аноним, 24 августа 2020 14:03
НВР:
Да жду.Как раз бы к школе не помешало бы.
Аноним, 24 августа 2020 15:23
НВР:
Очень, очень, очень сильно жду
Аноним, 24 августа 2020 16:10
НВР:
Да
Аноним, 24 августа 2020 16:17
НВР:
Очень!мне 4х детей в школу собирать
Аноним, 24 августа 2020 16:27
НВР Не плохо было бы если бы выплатили третий раз. Я не знаю как собрать двоих детей в школу на 6000т рубле
Аноним, 24 августа 2020 19:17
НВР:
Да, жду
Любовь, 25 августа 2020 01:04
Да,мы ждём этой помощи,не плохо было бы...нам двоих в школу собирать,как говорят не которые что мамы пивко попивают,но обобщать не надо...вот мы лично сидим дома занимаемся огородами потому-что мы живём в сельской местности и готовим заготовки на зиму,пивко некоторым расписать не когда...в школу мы одеты,но на канцелярию бы не помешала эта выплата как таковой она тоже не копейка стоит...
Аноним, 25 августа 2020 04:23
НВР:
Да не помешала бы помощь Путина т.к собрать двоих детей в школу не так уж просто
Аноним, 26 августа 2020 16:26
НВР:да надо ребенка собрать в школу я вот ни чего не получаю от 3 до семи нам уже 8 лет,надеемся ждем до последнего.
Аноним, 26 августа 2020 19:03
НВР:
Да, конечно
Аноним, 26 августа 2020 19:40
НВР:
Да очень.
Аноним, 26 августа 2020 22:05
НВР:
Ну конечно да ребенка в школу собирать надо и не толька канцтовары покупать прописи все это очень дорогое и работы нету
Аноним, 26 августа 2020 22:34
НВР:
Когда они приедут
Аноним, 27 августа 2020 16:31
НВР:
да ждем
Аноним, 28 августа 2020 13:45
НВР:
Очень очень ждем у меня 5детей сама с лялкой дома сижу муж без работы осталось
Анна, 30 августа 2020 14:41
Когда вы рожали пятеро детей вы не думали что их кормить надо?
Аноним, 28 августа 2020 21:09
НВР:
Аноним, 28 августа 2020 21:10
НВР:
Оченьждем
Аноним, 30 августа 2020 03:29
НВР:
Да мне бо не помешало
Аноним, 30 августа 2020 13:07
НВР:
Мы все очень выплату 10000 к 1 сентября

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