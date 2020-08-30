Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай

Кто же эти мощные интуиты по гороскопу? Какие знаки Зодиака способны обманывать саму Судьбу?

И не важно, что такое интуиция — способность мозга продумывать наперед все варианты развития событий или мистическое «шестое» чувство, одно из проявлений экстрасенсорики

Природа наделила эти знаки Зодиака великолепным «шестым» чувством. Это сильные интуиты, которые наперед знают, что произойдет.

Астрологи сошлись во мнении, какие знаки Зодиака умеют видеть сквозь строчки и нелинейно мыслить. Эти люди способны угадывать выигрышные номера лотереи и всегда поспевают на свой автобус. В последнюю минуту они успевают свернуть в нужный поворот, сказать точное слово, подать заявку тогда, когда кажется, что все сроки уже вышли.

Им феноменально везет. А все потому, что они наперед знают, что произойдет. Их по жизни ведет развитая интуиция. И не важно, что такое интуиция — способность мозга продумывать наперед все варианты развития событий или мистическое «шестое» чувство, одно из проявлений экстрасенсорики. В любом случае, эти знаки Зодиака обладают способностью видеть наперед.

Кто же эти мощные интуиты по гороскопу? Какие знаки Зодиака способны обманывать саму Судьбу?

№1 Близнецы

Легкие, воздушные, коммуникабельные и социально активные Близнецы очень нуждаются в предугадывании событий. Эти знаки Зодиака вращаются в огромном круге людей, калейдоскоп событий вокруг них поражает многообразием форм. А потому, если бы не феноменальная интуиция, то Близнецов просто болтало бы в социуме, как щепку в океане. Но нет. Эти знаки Зодиака точно знают, что произойдет, видят вещие сны и рассекают волны уверенным лайнером.

№2 Весы

Знаешь, почему Весы постоянно колеблются? Не потому, что они не знают, что произойдет. А как раз потому, что знают, и не могут выбрать, какой вариант им больше по душе.

Весы всегда чутко прислушиваются к тому, что им говорит сердце. Эти знаки Зодиака ведут внутренние диалоги, рефлексивны, погружены в себя и даже кажется, что они слышат голос самой Вселенной, которая нашептывает им ответы о том, каким будет их будущее.

Проблема в том, что Весы сами не знают, чего хотят, хотя и знают, что будет.

№3 Водолей



Вот кто познал тайну бытия, так это Водолеи. Эти знаки Зодиака все знают, только молчат о своем знании. Тихо наблюдают со стороны, как начинаются войны и рождаются государства. Наблюдают и ухмыляются, зная о грядущем исходе.

Водолей — самый мистический знак Зодиака. Кажется, что эти люди немного не от мира сего. Они всегда себе на уме. Глядя на них, можно даже подумать, что именно они — тот случай, когда мир стал им понятен, а они миру — нет.

Эти знаки Зодиака знают все, но никто не подозревает, что именно они знают. И если говорить, что человеческая душа — потемки, то душа Водолея — это просто черная дыра.

Источник: https://astro.clutch.ua/