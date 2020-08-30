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Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков

12:34 30.08.2020 Фото: instagram.com
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Всего на свадьбу, которая обошлась в 8 млн, было приглашено около 500 человек.

Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков
В начале августа во Владикавказе состоялась свадьба российского чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков

Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек СидаковПосле интимного видео на свадьбе сбежала невеста чемпиона мира Заурбека Сидакова. Девушку подозревают в эскортеЕщё 164 новостей

В сообщении также утверждалось, что раньше девушка занималась эскортом.
В начале августа во Владикавказе состоялась свадьба российского чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова, однако счастье молодых продлилось недолго. С неизвестного номера спортсмен получил откровенные видео с участием девушки, похожей на его возлюбленную. В сообщении также утверждалось, что она якобы занимается эскортом. На кадрах темноволосая красавица позирует в нижнем белье, показывая язык адресату.
О прошлом невесты стало известно прямо в разгар свадьбы. По словам анонимного источника, кадры предназначались женатому бизнесмену, который состоит в списке Forbes. Несмотря на то что девушка сама из обеспеченной семьи, мужчина якобы обеспечивал её и одаривал дорогими подарками. О чём прекрасно догадывалась его законная супруга, которая и задумала отомстить подобным образом. Впрочем, никакого иного подтверждения этим словам нет.

Когда Заурбеку скинули это видео, он выскочил из-за стола, пошёл в комнату к ней (у осетин невеста отдельно стоит)... Он взял её за волосы, вывел на улицу и кинул на землю. Сел на корточки, начал плакать и спрашивать её: "За что ты так со мной?" - Источник.

Сейчас девушка уехала в Москву, а её отец попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. Всего на свадьбу, которая обошлась в 8 млн, было приглашено около 500 человек. Впрочем, по данным канала Yobajur, разоблачение могло произойти и в другой день. Следующий источник подтвердил историю, но отметил, что разоблачающие видео прислали через четыре дня после торжества.

Источник: life.ru

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От редакции

Стали бы жениться, если бы вам прислали горяченькое видео с главной актрисой - вашей невестой?

Аноним, 25 августа 2020 13:44
НВР:
никогда
Аноним, 25 августа 2020 15:40
НВР:
Да
Аноним, 26 августа 2020 11:42
НВР:
Нет
Аги, 27 августа 2020 01:32
Мне кажется в не большом городе можно узнать девушку.. Тем более жених известная личность.. Может у жениха не было выбора.. А там он все знал.. И сомневаюсь что она проститутка.. И мне на них по фиг
Аноним, 27 августа 2020 01:34
Что за люди злые такие.отправляют см.может это смонтировано
Аноним, 27 августа 2020 02:54
НВР:
Подставили девченку, откуда у жены экс -- любовника телефоны его друзей и родственников
Аноним, 27 августа 2020 19:40
В наш век такие вопросы
Аноним, 27 августа 2020 04:04
НВР:
Конечно
Аноним, 27 августа 2020 08:14
НВР:
Он ещё легко обошёлся с ней. Мое мнение.
Аноним, 27 августа 2020 08:27
А невеста кто по национальности?
Аноним, 27 августа 2020 08:32
Оставьте парня в покое.
Аноним, 27 августа 2020 09:54
НВР:
Нет.на месте жениха поступила бы так же
Наталья, 27 августа 2020 10:01
Оставьте их в покое, они молодые, ещё найдут своё счастье. Хотя невеста дрянь.
Аноним, 27 августа 2020 10:14
НВР:
Нет...!!!
Аноним, 27 августа 2020 10:21
Значит он её совсем не знал и не любил. Просто союз двух богатых кланов.
Девчонку жаль. Кто по молодости не совершал дерзких и не совсем моральных поступков...Слава всем что в мою молодость не было смартфонов))
Аноним, 27 августа 2020 10:23
НВР:
Нет.
Аноним, 27 августа 2020 10:38
НВР:
Да. Не важно что было до меня.
Аноним, 27 августа 2020 19:47
В моё время говорили ты себе во первых выбираешь мать своему ребёнку, а шалав ты себе и так найдёшь с кем развлечся
Аноним, 27 августа 2020 10:52
НВР:
Да,
Аноним, 27 августа 2020 11:28
Помню играючи ребёнком слышила разговор взрослых, что проститутка если нашла мужа и он её принял с этим. Эта девушка остаётся верной этому мужчине, остаётся благодарной, что он взял её с таким прошлым. Причём в постели лучшая для своего мужчины. И на сторону не смотрит, так как всё уже видала, и не кого кроме своего мужчины не хочет, она хочет спокойствия и крепкой счастливой семьи. А то, что мужчина поднял руку за прошлое ему минус. Я понимаю если в период их отношений изменила бы, и то если ты мужик уйди достойно. Как помню в институте кто то сказал уже не помню давно было "если мужик поднял руку на бабу, это мужик в юбке". И я с этим согласна, конечно слабый пол ответить не может. Это тоже самое когда взрослый человек подымает руку на ребёнка. Ребёнок ответить же не может? И сейчас может подумали, что я проститутка? Заступаюсь? Ответ нет. У меня счастливая семья, и никогда не занималась непристойными моментами. Но у меня есть знакомые, которым не завидовала и бывала осуждала. Но в итоге когда они встретили своих половинок всё изменилось, и это надо сказать спасибо их половинкам, семьи у них супер и дети тоже. И вообще когда человек любит он прощает. А так всё понятно с его стороны нет чувств. И Мадиночка не расстраивайся найдёшь себе лучше мужчину, который тебя полюбит, поймёт, и прикроет своим тылом.И невеста не дрянь. В чем она виновата перед вами? Что она захотела крепкой семьи? Что она действительно полюбила? Вот сидите и осуждаете? Радоваться надо, что остановилась и захотела начать с чистого листа.
Аноним, 27 августа 2020 14:40
Она была любовницей, содержанкой одного богатого мужчины. Это не проститутка, не путайте понятия.
Аноним, 27 августа 2020 11:46
НВР:
Все в этом мире не отличаются святостью
Аноним, 27 августа 2020 12:47
Сейчас почти все бляди, так что второй женой взял бы!
Аноним, 27 августа 2020 13:27
НВР:
Сценарий культового фильма '' Красотка '' в Осетии не канает.
Аноним, 27 августа 2020 13:34
Бред какой-то!!! Если девочка в белье показывает язык - это сразу экскортница, нет ну я понимаю, если там горячие сцены, там голову снесёт у любого, а там... Реально надо разобраться, кто то очень хотел сделать ему больно, вопрос кто и зачем. А для девушек наука, что из любой фотки могут перевернуть и вывернуть
Аноним, 27 августа 2020 19:52
А ты все фотки видел? Умник.
Аноним, 27 августа 2020 14:02
Он что думал она до него с мужиком не была, ау 21 век они с 14 знают больше
Аноним, 27 августа 2020 18:22
Ты тоже была до мужа с мужчиной
Аноним, 27 августа 2020 14:03
НВР:
Он правильно поступил нечего позрит весь род
Аноним, 27 августа 2020 14:59
НВР:
Ничего страшного, лишь бы не курила
Аноним, 27 августа 2020 15:07
НВР:
Низачто
Аноним, 27 августа 2020 16:13
НВР:
Неи, нужно было честно все рассказать
Аноним, 27 августа 2020 17:28
Он, может, и знал. Перед родственниками спектакль разыграл.
Аноним, 27 августа 2020 19:18
Не судите никого
Аноним, 29 августа 2020 21:24
Оговорить могут каждого. Не смог защитить своё счастье, свою любимую, за репутацию испугался...
Аноним, 29 августа 2020 21:32
Могла и завистливая подружка подставить.
Аноним, 29 августа 2020 21:35
Почему не выяснил, кто это сделал? Даже с невестой не поговорил, просто сбежал.
Аноним, 29 августа 2020 23:20
НВР:
Неприятно наблюдать, что она свой язык высовывает везде. Зачем она это делала?
Аноним, 30 августа 2020 01:45
НВР:
Оставьте их уже в покое.
Аноним, 30 августа 2020 11:40
Он жениться не хотел, вот и устроил спектакль перед своими родаками, типа смотрите какой я правильный.
Аноним, 30 августа 2020 11:47
Самое время вспомнить.
Ин.8:7 Кто из вас без греха, первый брось нв нее камень.
Толян, 30 августа 2020 15:20
На опубликованом фото с зеркалом явный фотошоп, т.к.лицом к нам девушка держит смартфон на уровне лица примерно, а в зеркало видно поднятым руку,хотя на переднем плане плечи опущены, других фото не видел.

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